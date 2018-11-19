小米與美圖組戰略夥伴關係

小米(01810-HK)與美圖公司於2018年11月19日簽訂戰略合作協議，內容關於與所有日後發佈的美圖品牌智能手機及某些智能硬件產品相關的美圖品牌的全球獨家授權以及若干技術和域名的全球授權。通過此戰略夥伴關係，美圖的影像算法和技術將有助於小米為合作智能手機用戶提供更好的拍照體驗。此外，美圖在女性用戶中的品牌亦將幫助小米不斷擴大及豐富的用戶基礎。借由小米在硬件、軟件、AI、互聯網服務，供應鏈及高效的新零售網絡方面的能力，相這這一戰略夥伴關係將為小米的智手機業務提供新的增長點。

小米又公佈組織架構調整，在2018年第三季度新設兩個部門，進一步加強總部管理職能。集團組織部由集團聯合創始人、高級副總裁劉德擔任部長，負責中高層管理幹部的聘用、升遷、培訓和考核激勵，以及各部門的組織結構設計。集團參謀部由集團聯合創始人、高級副總裁王川擔任集團參謀長，負責協助首席執行官制定公司發展戰略並督導各業務部門的戰略執行。為精簡業務部門架構，並培養下一代領導人，我們將電視部、生態鏈部、MIUI部和互娛部重組成10個新的業務部門，包括四個互聯網業務部（互聯網一部、二部、三部及四部）、四個硬件產品部（電視部、筆記本電腦部、智能硬件。