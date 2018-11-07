PCB廠泰鼎Q3營收、獲利同步登頂 前3季EPS 3.9元

PCB 廠泰鼎 - KY (4927-TW) 今 (7) 日公布最新財報，顯示第 3 季在營收以 32.43 億元創新高之下，單季毛利率上揚到 19%，單季稅後純益也以 3.29 億元創新高，單季每股純益 2.16 元，累計前 3 季稅後純益達 5.76 億元，每股純益達 3.9 元。

值得注意的是，泰鼎已公布 10 月營收，以 12.38 億元改寫 8 月營收紀錄，再創歷史新高，月增 29.84%，年增 21.37%，主要受惠泰國廠區完成產能擴充、消費性電子 PCB 接單增加等因素推升，在旺季已過之下，11 月營收將走淡。

泰鼎第 3 季營收為 32.43 億元，創新高，毛利率 19%，季增 4.47 個百分點，年增 8.97 個百分點，稅後純益也以 3.29 億元創新高，季增 1.19 倍，年增 46 倍，單季每股純益 2.16 元；累計前 3 季營收 80.79 億元，毛利率 15.7%，年增 5.06 個百分點，稅後純益達 5.76 億元，年增 6.69 倍，每股純益達 3.9 元。

泰鼎去年切入 WD 供應鏈，效益在今年首季起逐步顯現，今年將注重成本控管、調整接單結構，持續強化毛利率提升，公司看好，由於中國華東限制污水排放，將使中國大陸廠商轉赴海外下單。

泰鼎去年著重產能擴充，今年營運執行重點在成本控管，隨著國際銅價穩定，公司自南亞 (1303-TW) 及中國建滔進貨的 CCL 價格，也可望獲得有效控制。