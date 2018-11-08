股價淨值比掉至0.52倍 彩晶祭庫藏股 擬買10萬張 執行區間6～10元

近期彩晶 (6116) 股價跌到 7 元附近，以第三季每股淨值 13.38 元來看，股價淨值比落在 0.52 倍，公司派祭出庫藏股，宣誓維持股東權益的決心，自今 (8) 日起到明年 1 月 7 日為止，買回自家股票 10 萬張，執行區間 6～10 元。彩晶公布第三季財報，單季營收 41 億元，季減率 20%，毛利率為 19%，較前一季減少 9.42 百分點，主要出貨量、出貨單價同步減少所致，營益率 9%，稅後淨利 5.3 億元，季減率 36%，每股盈餘為 0.16 元。第三季底每股淨值約為 13.38 元。



第三季總出貨量較第二季減少約 3.6%，達 415.5 萬片 (換算 19 吋約當量)，整體產品平均售價約 32 美元，較第二季平均 40 美元，減少 2 成，在產品出貨方面，中小尺寸出貨量約為 1 億 1,700 萬片，大尺寸面板出貨量約為 40 萬片，Hannspree 自有品牌產品出貨量約為 10 萬台。



在產品組合方面，6 吋 (含) 以下手機面板產品佔總銷售金額之 55%，6.2～10.1 吋



中尺寸平板相關產品占總銷售額之 31%，11 吋以上大尺寸面板產品占 14%。