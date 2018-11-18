允升國際(01315-HK)附屬無錫泰科納米被未被批准提取資金

允升國際(01315-HK)公布，11月15日，該公司接獲安永會計師事務所之審計員通知，由於未能獲取有關該公司附屬公司無錫泰科納米新材料有限公司賬戶銀行的確認通知，因此核數師需要額外時間完成有關無錫泰科之程序。該公司董事會已委派無錫泰科監事展開調查，並於11月16日前往無錫泰科的賬戶銀行，以確實查明無錫泰科的財務狀況及記錄。

根據無錫泰科監事之初步調查結果顯示，無錫泰科於2018年8月23日根據存單質押合同，以無錫泰科之銀行存款1億元人民幣(抵押存款)，作為江陰市友佳珠光雲母有限公司與中國一家銀行(承押人銀行)簽訂之開立銀行承兌匯票合同之債務擔保，藉此江陰友佳取得合共為1億元人民幣的信貸融資金額，期限由2018年8月17日起計至2019年8月17日止。

截至開立銀行承兌匯票合同日期，江陰友佳的法定代表人為該公司已故前任執行董事及當時持有該公司已發行股本約12.17%的主要股東戴加龍。

就董事所知，董事會並未通過批准及未曾獲悉任何無錫泰科訂立的存單質押合同及相關交易事項。無錫泰科監事接獲承押人銀行通知，江陰友佳已根據開立銀行承兌匯票合同提取信貸融資金額，因此存單質押合同屬不可撤銷合同。根據存單質押合同，無錫泰科向承押人銀行提供共同及個別擔保，倘若江陰友佳未能於2019年8月23日前償還信貸融資金額，承押人銀行將有權向無錫泰科強制執行其抵押存款之抵押權。倘若該等情況實現，將對該公司的財務狀況產生重大負面影響。

董事會正在核實無錫泰科其他主要資產(包括廠房、機器及來自無錫泰科主要客戶的貿易應收款項)狀況。董事會將就上述事項監督其調查進展。董事會現正諮詢其中國律師意見，從而獲取與保護無錫泰科之資產有關的適當行動資訊(包括向警方報案)。董事會將繼續調查該等事項，採取適當行動，並於適時向股東發出通知。

礙於調查關係，董事會預計可能會延遲根據上市規則第13.49(6)條之規定，向股東於今年11月底前，刊發該集團截至2018年9月30日止六個月的中期業績公佈。董事會確認，任何有關延遲刊發2018年中期業績的事項，將構成違反上市規則第13.49(6)條的規定。該公司將於適時就調查進展情況另行作出公佈。