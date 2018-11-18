樓繼偉談08金融危機：美國陶醉於"居者有其屋"的夢境

全國社會保障基金理事會理事長，全國政協常委、外事委員會主任樓繼偉今日在第九屆財新峰會表示，當前與2008年危機前的情況類似，美國政府信心滿滿，無視可能觸發的危機，使得人們不得不對全球經濟發展的前景心生疑慮。

在談到當今國際形勢時，樓繼偉表示，單邊主義、民粹主義和反全球化浪潮興起，特別是最有實力的發達國家挑頭，導致短期內全球經濟形勢不容樂觀，如果處理不好，有可能觸發新一輪的危機。

他回顧2008年國際金融危機時認為，彼時美國社會陶醉於“居者有其屋”的美國夢，對風險並不關註。而華爾街更是情緒高漲，面對已經出現的風險，政府、企業、社會都不作為，最終釀就危機。

樓繼偉告誡稱，與2008年危機前的情況類似，如今的美國也是信心滿滿，無視可能觸發的危機。但不同之處在於上屆的美國政府是不作為，而現在的政府卻是逆著歷史潮流而動，主動作為，使得人們不得不對全球經濟發展的前景心生疑慮。

樓繼偉表示，在2016年G20財經渠道會議上，與會國家普遍認為全球經濟進入了覆蘇周期，達成了支持全球化、加強金融監管合作、加大結構性改革的力度等全方面的共識，以推動世界經濟持續覆蘇。我國提出的結構性改革量化標準和評估的機制也被各國接受，但這一進程被單邊主義政策打亂。

樓繼偉指出，是“美國優先”是不可能持續的，僅僅不會是第一個倒掉而已，“一個日益封閉的美國如何保持競爭力優勢也是存疑的”。

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新浪財經訊 責任編輯：梁斌 SF055