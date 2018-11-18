劉士余與券商負責人召開座談會，提及"上證50ETF期權運作"等

證監會召開座談會的密度在這半年明顯增多，成為了監管層了解市場一線聲音、關注行業動向的常用措施。

16日，證監會主席劉士余主持召開部分證券公司負責人專題座談會，了解券商關於落實習近平11月1日民營企業座談會重要講話精神的相關工作進展，聽取關於上證50ETF期權運作及相關風險對沖工具發展的建議。

這是半年內劉士余第四次與市場主體面對面的座談。

最新召開的這次專題座談會，主要參加人員是劉士余和部分證券公司負責人。座談會主要內容，一是了解券商關於落實習近平11月1日民營企業座談會重要講話精神的相關工作進展，二是聽取關於上證50ETF期權運作及相關風險對沖工具發展的建議。

先來看紓困民企情況，自A股股權質押風險暴露以來，包括券商在內的金融機構參與緩解股票質押風險，證券業金融結構本身作為股票質押業務資金融出方，政策落地速度可觀，目前紓困方式可歸納為四類：

一是通過券商股票質押業務本身進行化解；

二是通過設立專項資管計劃進行財務投資；

三是通過私募基金子公司設立母子基金進行投資；

四是通過與地方政府合作設立基金。

監管支持有助於券商在風險可供措施的保障下，向股權質押相關企業提供資金支持，緩解企業流動性壓力，同時緩解券商自身減值計提壓力。

據中泰證券分析師陸韻婷測算，包括券商、保險機構為代表的機構多渠道入場，為企業提供流動性支持，目前估算資金規模已超過3000億。

會議要求行業進一步發揮市場中介的專業力量，繼續以市場化、專業化、多樣化方式，盡快、務實、有效地服務和支持具備發展前景的民營企業走出困境，支持長期資金進入市場，促進實體經濟持續健康發展。

再來看座談會上的第二項內容：即上證50ETF期權運作及相關風險對沖工具發展的建議。

上證50ETF期權是上交所根據50ETF為標的物推出的買賣合約，也是目前國內市場唯一一只可以在二級市場進行買漲買跌的投資工具，交易模式可幫助實現股民當天止盈止損的買賣策略，一定程度上降低了投資風險。經過3年多的發展，目前上證50ETF期權流動性規模起步，參與人數多由機構為主，更多專業的散戶也在進入。

劉士余聽取相關建議，釋放出監管對風險對沖工具關註的信號，業內人士稱，日後不排除將有政策落地。

這半年座談會多了

過去這半年，劉士余參加了四次與市場主體面對面的座談。除去上面提到的和券商的專題座談會之外，劉士余分別和上市公司負責人、投資者、首席經濟學家召開了座談會。

7月8日、9日，劉士余、證監會副主席閻慶民分別主持召開上市公司負責人座談會，一是聽取對當前經濟金融形勢的看法；二是聽取對維護資本市場穩定、促進資本市場與上市公司健康發展的建議；三是聽取對證監會工作的意見。當時十多家上市公司董事長參加會議並發表了看法，證監會表示，下一步還將繼續召開一系列上市公司座談會。

10月14日，劉士余到中信建投證券公司北京東直門南大街營業部調研，召開投資者座談會，聽取投資者對資本市場改革發展穩定的意見建議。與會的私募基金和個人投資者代表共15人，部分證券公司負責人、證監會有關部門負責同志參加了座談會。

與會人士從多個角度分析了今年以來A股市場下行幅度與壓力偏大的基本原因，認為當前最重要的是以深化改革、擴大對內對外開放為主線來提振市場信心。建議提升股市戰略地位，深化國企改革，發展混合所有制，提高上市公司質量，完善包括交易制度在內的基礎性制度，減稅讓利支持私募基金發展，引導長期投資行為，培育機構投資者，推動長期資金入市，宏觀管理和監管部門及市場投資者均應強化逆周期意識，促進資本市場穩定健康發展。

11月8日，中國證券業協會召開首席經濟學家座談會，劉士余參與交流，中泰證券首席經濟學家李迅雷、安信證券首席經濟學家高善文、海通證券首席經濟學家姜超等30多位業內專家學者出席。劉士余指出，證券基金行業的首席經濟學家要肩負時代使命，提高政治站位，始終以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，學深悟透黨的十九大精神，堅決貫徹習近平關於資本市場的一系列重要指示精神，自覺從黨和國家大局出發，深入分析國內國際經濟金融形勢，把黨和國家的路線、方針、政策宣傳解讀好。要倍加珍惜行業聲譽，不斷提升研究能力水平，繼續發揮好自身影響力與公信力，為引導市場預期貢獻積極力量。當前要把習近平在民營企業座談會上的重要講話精神領悟好、宣傳好、解讀好。歡迎首席經濟學家圍繞資本市場深化改革、全面開放、穩健發展、完善基礎制度、激發市場活力等工作積極建言獻策。

座談會逐漸成為了監管層和市場參與主體交流溝通的常見方式，這種面對面的交流既能讓監管層更加及時的了解市場聲音和主體呼聲，也能讓市場參與主體了解監管意圖，共同為資本市場平穩健康運行出力。

來源：券商中國作者：程丹