〈2019投資展望〉貿易戰仍是最大黑天鵝 台灣還有2大灰犀牛

2018 年，美中貿易紛爭始終牽動國際股市的敏感神經，隨著美股大起大落，台股也明顯呈現震盪，但各金融專家多認為，貿易戰真正的麻煩不在 2018 年，那只是個醞釀期，2019 年負面影響才逐步顯現，美中貿易戰將是國際間最大的「黑天鵝」，而我國內部則有年金改革效應、利率通膨兩大「灰犀牛」，要留意 2019 年景氣下滑風險。

台灣在今年下半年出口仍維持正向成長，但是若進一步觀察主計總處對經濟成長率的展望，主計處自去年 8 月以來，四度上修今年經濟成長率，不料，在 10 月底第 3 季概估數一出來，成長不如預期，四度上修畫下休止符，第 3 季經濟成長率下修 0.08 個百分、至 2.28%，經濟趨緩跡象已經顯現。

展望 2019 年，國泰台大經濟研究團隊協同主持人徐之強表示，從今年第 4 季開始，甚至是明年第 1 季，台灣的景氣循環已經處於擴張期的末端，加上隨著美中貿易戰紛爭時間拉長，企業投資、中國大陸需求的負面影響將逐步顯現，以及新興市場貨幣波動因素，研判 2019 年台灣經濟成長動能將逐步趨緩。

新光金控暨新光人壽風控長儲蓉認為，儘管有「川習會」將於 11 月底登場，但「「我個人認為，川普總統把中國已經定位成長期戰略敵人，美中貿易的問題既深且廣，不會是一下子的事件。」明年美中貿易戰絕對還是一個大主軸，目前關稅還未開徵，一旦 2670 億美元清單開徵，尤其將影響台灣的手機、筆電產業，也就是說，2019 年負面影響逐步顯現。

除了美中貿易戰，儲蓉指出，我國還有自家內部的變數，首先是年金改革效應，年改上路後，公教人員預期退休後收入減少，恐使得消費意願與消費力降低，對內需來說無疑是一大隱憂。

此外，利率通膨也值得關注，徐之強表示，央行 9 月底時公布利率不變維持「連九凍」，考量通膨、景氣、名目利率與實質利率等因素，研判台灣央行 12 月要升息的可能性已明顯降低，且美中貿易戰如果擴大，升息時間可能更往後延。

徐之強進一步表示，雖然預期台灣央行今年還會維持利率不動，但台灣經濟和景氣都現趨緩，而物價水準居高不下，將使台灣陷入「停滯性通膨」的壓力。

談到全球經濟，中國大陸當然也是重點，根據國際貨幣基金 (IMF) 最新發布的世界經濟展望報告顯示，針對明年中國經濟成長率預估已下修至 6.2%，世界銀行甚至示警，中國明年經濟成長率力拚「保 6」，對此，儲蓉表示，如果真的陷入「保 6」，就代表中國經濟金融風險遞增，要小心中國房市、債市的風險上升。