深交所：針對股價連續異動的“恒立實業”“*ST長生”等股票加大盤中監控力度

上證報訊 據深交所11月16日消息，深交所發布深市監管動態。

一、上市公司監管動態（2018年11月9日-15日）

本周，本所對2宗違規行為進行紀律處分。

一是海南海藥股份有限公司存在控股股東非經營性資金占用、對外擔保未履行審議程序及披露義務、關聯交易未履行審批程序和信息披露義務、募集資金管理不規範、會計處理不規範以及未在規定時間內實施利潤分配方案等問題。上述行為違反了本所《股票上市規則》及《主板上市公司規範運作指引》的相關規定。本所根據有關規定，對公司控股股東南方同正、實際控制人兼董事長劉悉承、董事王偉、時任財務負責人林健給予公開譴責的處分；對公司及其董事任榮波、監事周慶國、時任董秘張暉給予通報批評的處分。

二是杭州遠方光電信息股份有限公司2017年度業績預告、業績快報披露的凈利潤與年度報告相比存在較大差異，且業績修正公告嚴重滯後。上述行為違反了本所《創業板股票上市規則》的相關規定。本所根據有關規定，對公司及其董事長兼總經理潘建根、財務總監張曉躍給予通報批評的處分。

本周，本所共對10宗違規行為發出監管函，8宗涉及信息披露及規範運作違規，2宗涉及買賣股票及減持違規。

8宗涉及信息披露及規範運作違規中，一是泛海控股股份有限公司子公司收購股權及債權事項未按規定及時履行披露義務；二是貝因美嬰童食品股份有限公司未按規定對關聯方采購及計提減值準備等事項履行內部審議程序及信息披露義務；三是深圳赫美集團股份有限公司控股股東違規非經營性占用上市公司資金，董事長王磊、董事兼總經理於陽及財務總監韓霞未能恪盡職守、履行誠信勤勉義務；四是陜西堅瑞沃能股份有限公司收到政府補助未及時履行信息披露義務；五是深圳市星源材質科技股份有限公司未就與天津力神電池股份有限公司及其子公司之間發生的關聯交易及時履行審議程序和信息披露義務，原獨立董事吳鋒擔任天津力神電池股份有限公司獨立董事後未及時告知公司；六是無錫和晶科技股份有限公司控股股東、實際控制人陳柏林所持公司全部股份被司法凍結未及時通知公司，也未及時履行信息披露義務；七是海南普利制藥股份有限公司購買私募投資基金未按規定履行相應的審議程序及信息披露義務。此外，向對海南海藥股份有限公司上述違規事項負有責任的公司董事陳義弘、白智全、裘婉萍，獨立董事蔡東宏、孟兆勝、曾渝，時任獨立董事雷小玲、金世明，監事曾祎華、陳隱，時任監事肖剛學、龍勇，總經理王海帆發函警示。

2宗涉及買賣股票及減持違規中，一是浙江友邦集成吊頂股份有限公司董事駱蓮琴在公司2018年第三季度報告披露窗口期內買入公司股票；二是山東麗鵬股份有限公司董事湯於在公司第三季度報告披露窗口期內賣出公司股票。

本周，本所發出三季報問詢函1份、重組問詢函3份、關注函12份、其他函件92份。

二、市場交易監管動態（2018年11月12日-16日）

本周，本所共對78起證券異常交易行為采取了自律監管措施，涉及盤中拉擡打壓、虛假申報、反向交易等異常交易情形；針對股價連續異動的“恒立實業”“*ST長生”等股票，加大了盤中監控力度；共對10起上市公司重大事項進行核查，並上報證監會6起涉嫌違法違規案件線索。

來源：上證報APP·中國證券網