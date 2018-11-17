【大行報告】瑞銀財富管理CIO：全球股市2019年或還有余力上沖

路透倫敦11月15日 - 瑞銀財富管理投資長(CIO) Mark Haefele預期，全球股市2019年可能有進行最後一次上沖的空間，不過轉向價值股以及增加對沖將有助於為崎嶇的投資路上保駕護航。

管理著超過2萬億美元資產的Mark Haefele在路透全球投資展望峰會上表示，繼7月削減曝險後，他最近又回到了股票和風險資產領域。

Haefele說道：“歐洲資產和新興市場資產的交易價格較長期市盈率(PE)估值處於貼水。美國資產則是在平均估值附近交投。若看看股票風險溢價以及債券等其他投資，估值還不算太糟。”

“我們認為股市還會再有一次上沖，”他預測道。

Haefele表示，他早在今年春季就削減了對估值過高的科技股的曝險，並於下半年輪動買入金融和能源領域的價值股。

“...我們希望削減對股票的超配，讓投資組合得到一些對沖。”他說道。

“我們對標普500指數建立了賣權，對10年期美債進行了超配，對日圓/台幣超配，以此來達到平衡穩定。”

Haefele還表示，已經利用意大利債市的動蕩買進兩年期公債，並計劃再度這樣做。

被問及對新興市場的看法時，Haefele稱現在就買回新興經濟體貨幣還為時過早，預測中國人民幣將進一步走軟。他預計人民幣兌美元在未來六個月將觸及7.10的水平。