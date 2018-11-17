中國解決民企融資難要放棄行政思維 監管應開放征信系統--專家

北京大學數字金融研究中心主任黃益平周六表示，中國要真正解決民營企業融資難的問題，首先需要放棄一些行政性的思維，根本性的思路應該是市場化的策略，尤其是利率市場化和市場化的風險定價。

兼任中國金融四十人論壇（CF40）學術委員會主席的他在2018全球金融科技北京峰會上指出，監管部門應該積極支持市場化的、服務民營企業的、風險可控的金融創新，具體來說，短期內可做的包括發牌照、開放征信系統，以及解決遠程開戶的問題。

“如果我們真的認為民營企業對中國經濟的未來很重要，如果我們真的認為，要支持民營企業實現公平競爭，...我們就應該大張旗鼓地說，我們政策要向民營企業傾斜。”他稱。

黃益平指出，因為民營企業的起點就低，給予傾斜、特定的支持才能讓其公平競爭。但這是一個逐步的過程，個人對於這個方向還是比較樂觀的，關鍵不是明天能不能真正實現公平競爭，關鍵是明天對民營企業的歧視能不能比今天稍微少一點。

而對於個別企業在特定時期，政府可以通過財政和政策性金融手段給予扶持，他認為這是可以理解的。如果它們對增長、穩定都很重要，政府可以做，“但是這個責任要由政府來承擔，這個單要由政府來買。”

中國近期密集出台多項舉措扶持民企融資。央行日前召開金融機構貨幣信貸形勢分析座談會要求，針對部分企業仍面臨的融資難、融資貴問題，金融部門要主動擔當，及時采取有效措施，合理規劃信貸投放的節奏和力度，為經濟平穩運行創造良好的金融環境。

路透北京11月17日