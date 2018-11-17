〈銀行信貸比一比〉年底消費旺季到 利率戰拚場 前2個月利率最低不到1%

時序進入年底消費旺季，銀行貸方案陸續出爐，且祭出價格優惠戰搶客，包括玉山銀行、台新銀行、滙豐銀行的小額標榜利率只要「1 字頭」，中國信託與渣打銀行的利率更跌破 1%，前兩期利率 分別為 0.88%、0.1%。

每逢年底到隔年農曆新年，是傳統消費採購高峰期，各家銀行都會在這段期間推出小額信貸衝刺消金業績，觀察近幾年銀行推出的小額信貸可發現，除了比價格優惠、費用減免與申貸額度多寡外，隨著線上申辦業務蓬勃發展，申辦速度也成為銀行競技戰場。

玉山銀行的「貸您圓夢」鎖定自家信用卡卡友，採兩段式利率，前 3 個月貸款利率 1.68% 起，第 4 個月起，貸款利率就拉升至 3.18%，申貸額度最高可達 300 萬。

台新銀行專案信貸，申貸額度最高同樣可達 300 萬，利率計算方式同樣採兩段式，今年底前完成申貸，前 3 期利率 1.66%，第四期起利率為 2.5% 到 18% ；另外，滙豐銀行的 e 指享貸，前 3 期借款利率 1.58%，第四期起利率 2.54% 起跳。

中國信託的小額信貸，即日起到明年 1 月 4 日前，前兩期固定利率 0.88%，第三期開始，借款利率則拉高至 2.76%，但要注意的是，卡友如果想在 1 年內提前清償，則必須繳清最低 3% 的違約金。

渣打銀行的小額信貸利率，前兩期利率 0.1%，第 3 期開始利率 2.99%，貸款額度最高可達 350 萬元、分期年限最長可達 7 年，但要注意的是，該專案需綁約 12 個月，也就是借款人在 12 個月內，在約定攤還金額外提前償還部分或全部本金時，需支付提前償還金額的 3.5% 的違約金。

銀行主管說，申辦信貸務必要量力而為，此外，除了多比較銀行的優惠專案外，其實還可以從薪轉戶、持有信用卡的發卡銀行洽詢，通常銀行為鞏固客群，比較願意提供常往來客戶較為優惠的利率優惠。