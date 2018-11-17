德拉吉：歐元區經濟擴張將持續數年

儘管歐元區第三季 GDP 增速創四年多新低，但歐洲央行行長德拉吉依舊對歐元區未來幾年的經濟增長前景保持樂觀。

11 月 16 日，德拉吉在法蘭克福表示，儘管未來幾個月需要「非常謹慎」觀察的保護主義風險，歐洲經濟未來幾年也將保持增長。不過，此前發布的歐元區第三季經濟增速環比已經滑落至 0.2%，這是四年多來的新低。

對於第三季經濟增速放緩，德拉吉表示，這只是受臨時因素影響，例如新的排放標準導致德國汽車產量下降，而貿易增速雖然緩慢但依然穩定，但是，德拉吉也表示，未來幾個月要保持「謹慎」，防止出現大量不良經濟數據，被市場解讀為經濟長期放緩的徵兆。

德拉吉表示，經濟風險依然「大致平衡」，這意味著歐洲央行認為經濟前景沒有遭遇顯著的衰退威脅；而由於央行的持續支持，貸款成本依然比較低，就業和消費強勁。

談到通膨，德拉吉稱依然沒有看到令人信服的通膨上行趨勢，但工資上漲最終會反映到價格上。德拉吉再次重申，年底將結束資產購買計劃。

貿易保護主義抑制出口和投資信心，將產生持久而廣泛的影響，依然是歐洲央行關注的重點。德拉吉表示，未來幾個月將非常「謹慎地」監控貿易風險。

關於歐元區國家債務問題，德拉吉並沒有點和歐盟對掐的義大利的名，但他強調，「高債務國家不應該增加債務，所有成員國都應該尊重歐盟的財政規則」。

德拉吉這一講話時間點在歐洲央行年內最後一次貨幣政策會議之前不久，12 月 13 日，歐洲央行將最終決定年底是否結束購債計劃，這是考驗歐洲央行政策正常化關鍵的一步；歐央行還將提出明年的貨幣政策綱要。

『新聞來源／華爾街見聞』