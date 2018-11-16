首相之位岌岌可危：退歐關鍵時刻 梅姨可能面臨不信任投票

一份退歐協議草案掀起內閣官員離職潮，也讓特雷莎 · 梅的英國首相之位岌岌可危。

11 月 16 日周五，路透社援引此前一直為可靠消息的未經證實單一消息來源稱，英國保守黨所提交的要求「倒閣」的信函數量已經達到 48 封的最低門檻，唐寧街正準備應對針對特雷莎 · 梅保守黨領袖一職的不信任動議。

英國天空新聞隨後也引述消息人士稱，現在可能會發生不信任投票；英國議會黨鞭已被召喚，並被告知有可能對首相進行不信任投票。

消息過後，英國富時 100 指數觸及日低，日內漲幅收窄至 0.2%；歐洲 Stoxx 600 指數也跌至日低，日內漲幅收窄至 0.3%。

英鎊 / 美元短線下跌近 40 點，後因媒體透露有關英國環境大臣 Gove 將留任的消息，跌幅有所收復。

所謂不信任投票，是指議會制國家的議會為表決對政府（內閣）的不信任案而進行的投票，也就是說黨內人士已對梅繼續擔任保守黨領袖失去信心，希望提出讓她能夠下台的投票。

據英國《每日電訊報》報導，英國支持退歐派預計，將於下周二對梅進行不信任投票。

根據規定，需有 15% 的保守黨議員向保守黨普通議會議員委員會（1922 委員會）主席 Graham Brady 遞交申請信函才能引發投票，這也就意味著主席需要收到 48 封信函。

而對於梅姨而言，在 315 名議員中，只要有超過半數的 158 名議員支持她，她就能保住首相的職位。

上述媒體指出，若梅勝出，她將在未來 12 個月內免受另一次類似的領導力挑戰，並將繼續留任。退歐派被擊敗，梅也將自由地把退歐協議提交給下議院。

但如果梅在此次投票中失利，情況就會變得更為複雜——1922 委員會將不得不重新組織大選並制定相關時間表，在退歐迫在眉睫之際，花費幾周而非幾月的時間重新令英國「群龍有首」。

與此同時，梅姨還將繼續擔任首相，正如 2016 年卡梅倫宣布辭職後、梅上任前一樣。她當然也可以選擇離職，那麼英國就還需要一位臨時領導人，直到大選結果最終出爐。

昨日，特雷莎在下議院進行首相問答過後，現任歐洲研究會主席 Jacob Rees-Mogg 就已遞交了對於首相梅的「不信任投票」申請。

Rees-Mogg 在申請中提到，基於全民公投的退歐原本是英國脫離歐洲控制的絕好機會。但是當前的協議草案顯然沒有達到人民的預期。無論是針對北愛爾蘭地區的監管制度，還是留在關稅同盟內的兜底協議，都與英國退歐的初衷不符，這也會使得英國深陷泥潭：

退歐是必須退的，但是我們可以在談判桌上爭取到更多。我們不想留在關稅同盟之內，也不想支付任何分手費，我們想要法院擁有有獨立的管轄權。在這些關鍵問題上，特雷莎全部妥協了。因此，我們認為她不再有能力領導英國。

隨後，共有近 20 位議員公開表示已遞交申請信函，私下秘密提交申請的議員人數尚未可知，Brady 主席也沒有透露相關資訊。