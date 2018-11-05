宇峻VR遊戲新作《強襲機甲》於PS4平台全球上市 Q4營運添動能

由宇峻奧汀 (3546) 自製研發的 PlayStation VR 虛擬實境遊戲新作《強襲機甲(Drone Striker)》，於日前全球上市，支持繁體中文、日文、英文、韓文、義大利文、德文、法文、西班牙文八種語言，將為第四季營運增添成長動能。《強襲機甲》為少數台灣自製研發的 VR 遊戲，將帶給玩家科幻未來的機械世界，玩家扮演的克里斯是穿著機械裝甲的特種部隊，手持高科技武器裝備對抗人工智慧機器人，保護人類文明不被人工智能所控制。



《強襲機甲》中還有全球得分排行榜，每個玩家都可以代表自己的國家爭取高分與排名。遊戲中還可以透過一些特殊方式來提高自己的得分，等待著玩家發掘。



宇峻前三季營收為 8.75 億元，年增 37.36%。宇峻第三季除新遊戲帶來的動能外，旗下經典遊戲《拉斯維加斯娛樂城 Vagas》、《三國群英傳─霸王之業》等對營收貢獻，法人表示，第三季整體展望樂觀，第四季在遊戲新作推出下，可望進一步成長。