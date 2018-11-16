滬指收漲0.41%創指週線漲6% 創投概念延續強勢

週五(11月16日)，滬深創同步小幅高開，滬指隨後慣性上衝60日均線，但上攻乏力，隨後震蕩盤整。機場航運、海南、鋼鐵等前幾日熱點的板塊紛紛回調，教育股受前教育新規影響大幅低開，受此影響，兩市指數震蕩走弱。另外，創投概念股延續強勢，龍頭市北高新十連板，上海本地股再度爆發漲停潮，題材個股做多氣氛依舊高漲，市場連續兩日超百股漲停。午後大金融板塊持續發力，銀行、券商板塊持續衝高，創投板塊午後表現也同樣強勢，高送轉、ST板塊等板塊多點開花，帶動指數再度走強。尾盤， 兩市指數衝高回落，總體上，市場氛圍依舊火熱，做多情緒較為亢奮，兩市超百家個股漲停。

截止收盤，滬指收報2679.11點，漲0.41%，成交額2050億;深成指收報8062.29點，漲0.75%，成交額2709億;創業板收報1403.28點，跌0.14%，成交額791億。

從盤面上看，創投、證券、高送轉、園區開發、上海自貿、獨角獸概念、物流等板塊漲幅居前;石墨烯、機場航運、鋼鐵等板塊跌幅居前。

今日全天滬股通淨流入10.57億，深股通淨流入12.12億;其中，滬股通中資金流入最多的是中國建築，淨流入1.46億;資金流出最多的是恒瑞醫藥，淨流出2.22億。深股通中資金流入最多的是中興通訊，淨流入3.88億;資金流出最多的是齊翔騰達，淨流出7.18億。