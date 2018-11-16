【大行報告】京東金融：消費明顯下滑U+A0 穩信心是關鍵

京東金融首席經濟學家沈建光發表報告指出，10月宏觀資料顯示，消費明顯下滑，穩信心是關鍵。

國家統計局於11月14日公佈了10月經濟資料。其中，消費出現明顯下滑，10月社會消費品零售總額增長8.6%，包括汽車在內的主要消費品增速均大幅回落。此外，工業增加值同比增長5.9%，連續第二個月跌破“6%”；固定資產投資增速雖小幅回暖，但仍處於5.7%的低位，亮點是高新技術保持強勁、基建投資逐步企穩，房地產或已進入下行調整通道；外貿資料表面強勁，但與搶出口有關，背後是對於貿易戰不確定性的擔憂，加征關稅的負面影響已開始顯露。

報告認為，中國經濟整體延續了下行態勢，加之近期金融市場動盪、民營經濟發展受阻，當前中國經濟穩信心的需求極為迫切

當前中國面臨經濟下行、民營經濟運行困難、市場信心不足、貿易摩擦等諸多風險，多重壓力之下，近期政策面已有所回暖。10月政治局會議突出了四大重點，防範經濟下滑、扭虧民營經濟、提振股市信心、以及抵禦外部風險。當前經濟工作的主基調再次轉換“穩增長”上來，從“去杠杆”階段進入“穩杠杆”階段。在此背景下，近期各部門紛紛發力，針對民營經濟困境、擴大進口、對外開放等領域的政策密集出臺。此外，考慮到近期各種信號顯示中美貿易談判希望較大，報告對中國經濟的前景並不悲觀。

該行一直強調，未來的一段時間對中國經濟將相當關鍵。對內要提振信心，包括企業家和消費者的信心，“穩信心”的各項措施要儘早落地並持續發力。一方面靈活運用貨幣政策工具，過程中避免“一刀切”，短期“輸血”和長效機制統籌考慮，另一方面10月金融資料顯示當前貨幣政策有效性正在降低，財政政策要與貨幣政策打好配合，發揮更大作用，如更大規模的減稅應儘早落地。對外要把握時間視窗，如11月的G20中美談判，積極促進中美在貿易問題上達成和解。