用配息養基金，掌握兩重點

除了長期持有的「買入持有（Buy and Hold）」策略，喜歡領息的投資人有沒有其他的辦法可以提高投資效率呢？有的，透過今天的主題可以幫助你利用配息基金漸漸養大投資配息基金部位，甚至更進階的投資人還可以運用這種方法掌握短期的投資機會。

1. 利用配息養基金，同時掌握長短期投資機會

台灣的配息投資人相較短期的投機者來說，更有耐心、目光更長遠，通常在選定好配息基金後都願意長期持有，來享受每月領配息。但投資人通常會怎麼利用配息呢？有許多人可能都是放在帳上，等金額累積到某個程度後，再投回去原基金。這樣的作法，不如一開始就投資累積級別的基金，等要用錢的時候再買回即可。

如果想要掌握超越本來持有的配息基金能帶來的投資效果，可以考慮將每月配息再投入短期的投資題材中，等到短期題材發酵後，停利衛星基金來加大原先配息基金的部位。

善用配息，定期定額滾入衛星基金

資料來源：「鉅亨買基金」整理。

2. 重點一：核心配息基金怎麼挑？長期穩健最重要

核心配息基金的挑選重點在於「長期要穩」，所以投資人要留意不要過度集中於某些資產、貨幣，例如，為了高配息，就將所有的投資資金換成南非幣投入高收益債券，一旦南非幣貶值，資產將全面受影響。持有貨幣資產有多分散，比起持有多少貨幣種類更重要。以過去 15 年的歷史資料來看，60% 美元、25% 紐幣、15% 人民幣是波動最小的貨幣組合。

分散貨幣組合，比單押一種貨幣更穩

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理。以台幣計算至 2018/10/31。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

下圖列出各種配置比重的過去表現，投資人可以以願意接受的最大下跌程度來選擇適合自己的配置比重，比如，保守的投資人可以選擇股 4 債 6 的比重，而穩健的投資人可以將股票提高到 50%~60%，以此類推。

按照自己的屬性，決定核心資產配置比重

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理。以美元計算期間 1998/12-2018/10。股債混合組合採標普 500 高股息指數和美銀美林美國政府債券指數。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

3. 重點二：挑選衛星基金，首重中短期要能繳出漂亮成績單

衛星的部位的挑選應該以有題材面支撐、可以在中短期內繳出漂亮成績單的標的為主，舉例來說，像是是單一國家、產業基金，但是也因為波動性較大，更需要投入較多心力研究市場和更嚴謹的紀律。投資人可以鎖定「鉅亨買基金」平台提供的即時市場看法、數據分析或者目前的景氣循環，來找尋投資方向。例如，在中國股市大幅修正後，市場仍在等待政策利多傳導到股市，如果投資人同樣相信這個故事會發酵，可以將配息用來慢慢布局中國股市。

鉅亨投資策略

基金操作上，建議如下：

用配息養基金，挑選核心衛星基金各有訣竅

透過配息基金養子基金，除了可以享有母基金核心成長的優點，還可以利用配息掌握適合短打的投資題材。選核心基金時，首重「穩」字訣，建議投資人可以持有股債各 40%~60% 的配置，更積極的投資人可以增加美國高股息或美國高受益債券的配置並長期持有。

挑衛星基金則需要更多的心力和時間在研究市場，選擇中短期有題材支撐的主題，並結合「鉅亨買基金」平台的即時看法和分析，更容易勝出。

鉅亨精選基金

>> 駿利亨德森平衡基金 A 美元入息

>> 摩根投資基金 - 環球股息基金 - JPM 環球股息 (美元對沖)-A 股 (每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)

>> 摩根投資基金 - 環球高收益債券基金 - JPM 環球高收益債券 (美元)-A 股 (每月派息) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

「鉅亨買基金」獨立經營管理

本資料僅供參考，「鉅亨買基金」已盡力就可靠之資料來源提供正確之意見與消息，但無法保證該等資料之完整性。內容涉及新興市場部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響，匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產價值變動。投資人應依其本身之判斷投資，若有損益或因使用本資料所生之直接或間接損失，應由投資人自行負責，本公司無須負擔任何責任。

本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書及投資人須知。

基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險，基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。

各銷售機構備有基金公開說明書及投資人須知，歡迎索取。有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用），已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。

投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。投資人應審慎評估，該等基金不適合無法承擔相關風險之投資人。基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。

投資於 Rule 144A 債券，境內高收益債券基金最高可投資基金總資產 30%; 境內以投資新興市場國家為主之債券型基金及平衡型基金最高可投資基金總資產 15%; 境外高收益債券基金可能有部分投資於美國 Rule 144A 債券，該債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。

不動產證券化型基金得投資於高收益債券，其投資總金額不得超過基金淨資產價值之 30％。

投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。

基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。

基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。

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