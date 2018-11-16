康控-KY Q3雙率雙增 前三季EPS 6.04元 Q4獲利動能看俏

康控 - KY(4943) 第三季進入聲學元件出貨高峰，獲利較上季增加 2.12 倍，且毛利率、營益率重新站回去年旺季水準，分別達 47.93% 及 36.76%，優於去年同期表現，然在業外匯損拖累下，獲利則較去年小幅衰退 2.3%，單季 EPS4.4 元，前三季 EPS6.04 元。康控 - KY 第三季歸屬母公司淨利 5.18 億元，年減 2.3%，毛利率 47.93%，營益率 36.76%，EPS 4.4 元；前三季歸屬母公司淨利 7.13 億元，年增 24.4%，毛利率 39.22%，營益率 24.53%，EPS 6.04 元。



第四季仍為聲學元件出貨高峰，康控 - KY 10 月營收維持高檔表現，達 7.56 億元，創今年新高，而隨 iPhone XR 開賣，康控 - KY 表示，聲學元件將進入另一波拉貨潮，11 月有望維持 10 月的營收水準，預估第四季營收將落在 20 億元上下。



康控 - KY 第四季聲學元件營收佔比將拉高至 60-70%，隨聲學元件佔比提升，康控 - KY 指出，第四季毛利率不會比第三季差，單季淨利率則預估在 20-25%，雖營收規模與第三季相差不大，但隨產品組合轉佳，獲利有望優於上季及去年同期表現。

