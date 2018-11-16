中國禁民辦幼兒園上市 港股教育類集體暴跌

中國嚴管民辦學前教育過度逐利，港股教育類今 (16) 日集體暴跌，天立教育 (1773-HK) 跌 32.2%；宇華教育 (6169-HK) 跌 21.55%；21 世紀教育 (1598-HK) 跌 25.23%；楓葉教育 (1317-HK) 跌 20.94%；睿見教育 (6068-HK) 跌 19.47%；中教控股 (0839-HK) 跌 10.75%；新高教集團 (2001-HK) 跌 8.7%；希望教育 (1765-HK) 跌 8.45%。

圖：新浪財經

中共中央、國務院昨 (15) 日發佈文件，明確上市公司不得通過股票市場融資投資營利性幼稚園，民辦園不准單獨或作為一部分資產打包上市。

受此消息影響，美股上市幼稚教育公司紅黃藍 (RYB-US) 股價暴跌。當日，紅黃藍開盤暴跌逾 31.7%，隨後跌幅擴大至 52.97%，報 7.83 美元，觸發熔斷停牌，市值蒸發 2.6 億美元。碧桂園 (2007-HK) 旗下學前教育股博時樂 (BEDU-US) 跌幅擴大至 29%。

紅黃藍教育股價

紅黃藍回應指出，公司正在緊急召開會議，研究討論目前的狀況。目前，紅黃藍發佈公告，稱將堅決支持《關於學前教育深化改革規範發展的若干意見》的實施。

市場人士分析，今日開盤後受影響的不僅僅只有幼稚教育板塊，整個教育板塊都將承壓。據統計，A 股市場成人教育板塊共有 34 檔股票，線上教育板塊共有 59 檔股票，兩者市值累計達人民幣 6274.49 億元。

政策影響也波及港股教育板塊。據統計，中教控股、成實外教育 (1565-HK)、楓葉教育、宇華教育 (6169-HK)、希望教育等 23 檔，累計市值達人民幣 973.86 億元。若 A 股和港股教育板塊市值累加，約人民幣 7200 億元。