〈新股快遞〉辰林、見知教育擬港股IPO 教育類股再添新軍

港股再添 2 檔教育新軍，辰林教育、見知教育登陸港交所披露招股說明書，其中，辰林教育淨利快速成長，4 年獲利翻倍；見知教育近 3 年營收年複合成長率 150%。

披露招股說明書，其中辰林教育是在民促法實施條例送審稿 (8 月 10 日) 發佈之後，第一家向港交所遞交招股書的民辦大學，也是繼銀杏教育之後第二家以單體校 (江西應用科技學院) 身份欲獨立上市的高等教育集團。見知教育主要運營主體為原新三板公司森途教育 (837329-CN)，成為繼華圖教育和新東方線上後，第 3 家赴港上市的新三板教育公司。

辰林教育營運江西應用科技學院並提供多元化教育增值服務，2017 年江西應用科技學院的招生人數在江西省排名第 4，且江西應用科技學院是江西省合資格提供本科課程的六間民辦大學之一。

學生人數上升＋學費上漲，帶動公司整體業績向好。得益於其融資成本淨額的迅速下降、銷售開支也迅速降低，其他收入穩步增長，公司淨利潤實現快速增長，4 年盈獲翻倍。

由於收入來源較為單一，超 9 成收入來自江西應用科技學院，學院收取的學費和住宿費占收入的大部分；且 2018 上半年資產負債率為 75.9%，高於港股民辦高教板塊其他公司；流動比率僅為 0.1，償債能力在下降，償債風險不容忽視；除此之外，外延併購依舊是主要路徑，目前併購標的未定。

見知教育放棄新三板赴港上市，近 3 年營收年複合成長率 150%。見知教育通過森途教育、森途樂教及北京森途的多個子公司經營 IT 相關解決方案服務及向機構客戶提供教育內容，成為第 3 家赴港上市的新三板教育公司。

見知教育以 B2B2C 模式經營業務，提供 IT 相關解決方案服務、教育內容以及移動媒體服務 3 大業務，圍繞教育內容服務業務公司展開推進其他相關業務，目前 2018 上半年提供 IT 相關解決方案服務收入占比為 41.7%，提供教育內容服務收入占比為 43.1%。

由於公司 2016 年對外進行行銷以及培養銷售團隊，帶動北京森途教育的營收規模增長迅速；同時帶動員工成本和行銷成本大幅增長，疊加原高毛利率的教育業務毛利率下降，使得整體毛利率水準下滑。

除此之外，民促法條例規定實施線上文化教育培訓，需要向所在地省級教育行政部門申請辦學許可，意味著公司可能面臨線上教育內容服務執照及批文規定的風險及不確定性。