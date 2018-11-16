傳Burberry研究發行CDR參與滬倫通 最快明年就買的到

隨著滬倫通上路的腳步越來越近，據傳英國奢侈品牌 Burberry 正在研究透過發行 CDR(中國存託憑證)，參與滬倫通計劃。

《中國日報》報導，Burberry 正研究發行「滬倫通」預託證券的可行性，但尚未有具體時間表，討論也只處初步階段，預計不會成為首間透過「滬倫通」發行 CDR 的英國公司。

不過，滬倫通開通的確進入倒數，上海交易所在本月初規則的發布，讓市場各方參與者積極準備起來，許多券商設立了滬倫通業務小組，監管單位也要求各券商應不晚於 11 月 30 日前提交齊備的業務權限開通申請材料。

近來券商華泰證券擬在境外首次公開發行股份審批已獲證監會受理。倫敦商業銀行匯豐銀行也表示，該公司預計將發行 CDR 加入該計劃。

中國證監會副主席方星海 11 月初在出席公開論壇時曾指出，滬倫通各項業務規則準備就緒，可望在今年內推出，國內上市公司將可以到倫敦市場發行融資。

《每日經濟新聞》報導，根據交易所規則，境外企業申請在上交所發行存託憑證的，發行申請日前 120 個交易日需按基礎股票收盤價計算，且境外發行人平均市值不低於人民幣 200 億元，在倫敦交易所上市滿 3 年且在高級板上市滿一年，申請上市的 CDR 數量不少於 5000 萬份且市值不少於人民幣 5 億元。

市場預計入選滬倫通的英國公司將主要以權值股為主，也就是 FTSE 100 富時 100 指數公司。在該指數中，知名公司有匯豐控股、渣打銀行、英國石油、勞斯萊斯（主營是航空發動機製造）、洲際酒店等，而匯豐控股已經是港股通標的。石油巨頭皇家殼牌石油、BP 石油，採礦業力拓、必和必拓、嘉能可、英美（AB）、醫藥企業葛蘭素史克、阿斯利康、沙爾製藥和施樂輝等；大批的保險公司如保德信、保誠集團和英傑華保險都在列；銀行除了匯豐控股和渣打集團，還有勞埃德銀行、巴克萊銀行、蘇格蘭皇家銀行（RBS）等；投資公司有在本所上市的倫敦交易所（ LSE），和多家房地產投資信託（REITs）；消費品公司如全帝亞吉歐、奢侈品牌 Burberry；以及零售業的聯合利華、特易購（TESCO）等。