低價股集體洗倉 近30股跌逾雙位數 傳大陸資金鏈斷裂

港股昨 (15) 日大漲逾 400 點，但多達近 30 檔低價股爆洗倉潮，其中多檔在大額成交下暴跌，收盤計 10 大跌幅榜均被低價股佔據，排首位中國海景 (1106-HK) 收盤暴跌 78.5%，其次是天譽置業 (0059-HK) 大跌 49%，北控系的北京燃氣藍天 (6828-HK) 亦重創 43.8%。

中國海景昨日低開 1.85%，報港幣 0.265 元，其後暴跌 92.59%，股價僅剩港幣 0.02 元，亦為全日低位，收盤跌 78.52%，報港幣 0.058 元，全日成交港幣 2.6 億元，市值蒸發逾港幣 28 億元。

天譽置業全日亦跌 48.91%，收報港幣 0.7 元，最多跌逾 71%，全日成交港幣 2.7 億元，市值則大幅蒸發港幣 53 億元，是暴跌的低價股中，市值下跌最多的股份。

其他股份如寶力科技 (0164-HK) 及北京燃氣藍天(6828-HK)，收盤股價亦跌逾 4 成。

此外，10 大跌幅股中，恒誠建築 (0994-HK) 下午停牌，以待公布一則與公司收購及合併守則相關的內幕消息。停牌前報港幣 0.9 元，跌 25%，早盤隨其他低價股下跌，一度跌 41.67%，低見港幣 0.7 元。

有市場評論指，有專玩低價股的基金資金鏈斷裂，唯有清倉套現，故該批股份被大量拋售。剛巧當中部分股份被抵押，因股價暴跌而被斬倉，因而出現連鎖反應，令跌勢加劇。

值得留意的是，據中央結算系統 (CCASS) 資料，海景、寶力及北京燃氣均由人稱「殼后」的朱李月華旗下的金利豐證券持有重倉，分別持有 56.8%、11.16% 及 16.5% 權益，而天譽及寶力亦在海通證券持重倉，分別為 54.6% 及 58.8%。

宏高證劵投資經理梁杰文認為，這批暴跌的低價股，應不涉及公司業務層面或互相持股等問題，而是應該純屬個別大量持有這批股份的投資者減倉，亦沒有跡象顯示持重倉的證券行金利豐有拋售。

市場人士表示，由於不少投資者靠保證金融資維持股價水平，隨着年尾將至，如再未能獲得新借貸支持，恐有更多低價股連環斬倉事件在明年初陸續上演。