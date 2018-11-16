“雲選之子”待遇上線：阿里健康與支付寶上演大型聯動！

隨著時代前行的匆匆步履走過，人類在科技進步和社會發展都以肉眼可見的速度不斷升級的當下，已經開始轉向追求更高的生活質量，於此相應的，是人們普遍對自身及家庭成員的健康狀況亦開始投註越來越多的關心。在這樣的時代背景之下，這兩年國内催生了一波大健康產業的蓬勃發展浪潮。

作為根基穩固實力雄厚的阿里係產業帝國中的一艘醫藥健康旗艦，阿里健康(00241-HK)承載著馬雲爸爸的大健康之夢，同時也享用著來自母企的豐厚資源，恩寵不斷。

資源共享：與螞蟻金服支付寶戰略合作

昨日（11月15日）早間，阿里健康公告宣佈，其於2018年11月14日交易時段後，與螞蟻金服全資附屬支付寶簽訂了為期三年的戰略合作協議。根據戰略合作協議，阿里健康將獨家在支付寶客戶端上設立獨立的醫療健康服務頻道，全權管理和營運該頻道内的醫療健康行業合作夥伴，同時通過不斷引入新的醫療機構和健康服務機構，在支付寶平台上為用戶提供更全面的醫療健康服務及產品。

（來源：港交所）

阿里健康此次與支付寶建立戰略合作關係，可以說是同為阿里係内的又一次強強聯合。就阿里健康來說，經過數年的積澱，其業務所涉甚廣，包括健康產品銷售及服務、溯源服務及智慧醫療和健康管理服務幾大類，其專業及規模都在醫療健康領域打下了不錯的基礎；至於螞蟻金服和支付寶的“段位”就更無需多言，在這個“無現金化”的社會，誰手機里還沒個支付寶的應用程序呢？

因此，通過此次戰略合作，首先是阿里健康與螞蟻金服體係内的資源可進一步得到有效的共享和協同，為阿里健康在行業内的發展提供有利條件；而另一方面，阿里健康亦可將基於其自身在醫療健康領域的沉澱和優勢，豐富和優化支付寶平台的醫療服務場景，為使用者提供全流程的優質健康服務和產品，增加使用者粘性及吸引更多新用戶。

這樣一來，阿里健康和螞蟻金服及支付寶便可在醫療健康服務領域實現優勢互補，創造多赢局面。不過說到底，阿里健康還是得好好感謝來自母企及廣大同源兄弟們的支持了，畢竟阿里家族對阿里健康的幫扶可不是一次兩次了。

“雲選之子”：肩負馬爸爸醫療大健康之夢

2014年初，阿里健康原殼公司中信21通過配股引入馬雲旗下阿里巴巴與雲鋒基金兩大股東，交易完成後阿里持股38.1%成為中信21新科第一大股東，將後者控股權收入囊中。當時外界曾憧憬阿里或將借殼中信21登錄港股，不過後來阿里選擇赴美上市打破了這個念想，但同時也為中信21的發展前途定了個調：作為“雲選之子”，中信21將接下馬雲爸爸醫療夢的重任，成為阿里係於港股的醫藥健康旗艦；2014年10月，中信21股份簡稱正式更改為阿里健康。

不過在成為阿里家族成員之後，阿里健康的業務鋪排也一度不甚勝利。比如2015年4月公佈的194億港元反向收購阿里巴巴旗下内地在線大藥房交易平台計劃告吹、陷入藥品電子監管運營權及牌照風波，及被香港收購及合併委員會裁定阿里巴巴投資阿里健康違反收購守則等，阿里健康發展初期還是挺一波三折的。

儘管如此，在阿里頭銜光環之下的阿里健康還是穩步起航了，從最初計劃發展國内藥品電子監管網，至一步一個腳印佈局互聯網醫療領域，阿里健康為自身的大健康事業編織著一張巨網。2017年，阿里健康先後與正大食品、雀巢健康、西王集團等展開合作，内容從健康溯源到新零售戰略，目標明確。

當然，在阿里健康成長的路上少不了來自阿里大家族的傾囊相助，去年11月，阿里健康再獲最終控股股東阿里巴巴透過旗下附屬Ali JK註資17.7億港元，足見馬雲爸爸對這個醫療健康板塊的重視程度——阿里健康莫名的“掌上明珠”氣質儘顯。

阿里係大型聯動：拓業務線不亦樂乎

對於阿里健康來說，一個財大氣粗的“爸爸”幾乎等同於一座產能鼎盛的礦山，那唾手可得的資源儲備足令業内同行們稱羨了。的確，這些年阿里健康與同係公司的合作不勝枚舉，僅在今年就能湊出個經典的大型聯動現場了，這其間包括與阿里媽媽的廣告服務合作、拿下天貓醫藥產品業務、與菜鳥試水24小時送藥上門服務及今次與螞蟻金服支付寶的合作等。

阿里健康今年以來的業務佈局遠不止於此，比如大舉加碼零售連鎖業務及拓展醫美品牌線上平台業務等，忙得不亦樂乎：

業績改善明顯，不知何日扭虧？

從阿里健康近5年的發展歷程來看，背靠阿里係這個強大後盾已經令其少走了許多彎路，如今在各條業務線上亦在積極試水、佈局拓展，前途可謂一片光明。然而眼下一個不得不面對的現實卻是，阿里健康至今仍未能實現盈利。

公開資料顯示，自2014年以來，阿里健康的收入雖然逐年增長，但公司虧損數額卻在日益擴大。截至2017年3月底止年度，阿里健康的淨虧損已經達到2.08億元人民幣。

如下表所示，這些年來，阿里健康的毛利率波動明顯，淨虧損則連續數年不斷擴大，業績表現實在難以讓人心安。好在2018財年（截至2018年3月31日止財年），阿里健康的虧損情況終於首次出現收窄，併且收窄的幅度達到47.7%，業績表現整體改善明顯：

隨著“健康中國”成為國家發展戰略之一，政策層面對國内醫療大健康產業也適時吹起了東風，從行業發展的環境來看，阿里健康的後勁其實更加值得期待。如今公司再與背景深厚的螞蟻金服支付寶展開戰略合作，離其於醫療健康行業縱深發展的目標又更近了一步，就看收成期何時到來了。

受此利好消息影響，11月15日阿里健康股價高開，截至收盤報7.66港元，全日升7.28%。