貴金屬盤後─政情動盪 股市疲弱 黃金收高8美元 連三天上漲

黃金期貨週五收高，連續第三天上漲，本週上漲逾 1%。國際政局動盪，股市多疲弱，支撑了黃金上漲。

英國脫歐一波三折，引發國際政局擔憂，黃金因而獲得避險買盤。

分析師說，技術面而言，黃金短期看來可能疲弱。但國際政局風險當能支撑黃金，年底與 2019 年，可望上漲。

12 月黃金上漲 8 美元，或 0.7%，收於每盎司 1223 美元，本週上漲約 1.2%。12 月白銀上漲 11.9 美分，或 0.8%，至每盎司 14.382 美元，本週上漲 1.7%。

鈀金期貨持續上漲，並創新高。12 月合約上漲 1.5%，收於每盎司 1154.60 美元。

分析師說，股市下跌，油價近來重挫，投資人更加擔憂全球經濟，貿易緊張持續，長期經濟成長具有不確定性，均為黃金市場利多。

儘管美元依舊是影響黃金走勢的因素，但預期未來 6 至 12 個月，黃金與其他資產的相關性將會強化，有利支撑黃金。

追踪美元兌一籃六種貨幣走勢的美元指數週五下跌 0.4%。

至於鈀金，分析師說，2019 年全球汽車銷售預期達 1 億輛，鈀金需求將增加。鈀金用於汽油汽車控制污染的觸媒轉換器。

但分析師指出，自 8 月中以來，鈀金大漲了近 40%，漲幅恐過度。本週，鈀金上漲 5.2%。

其他金屬交易方面，1 月白金上漲近 0.2% 至每盎司 846.60 美元。12 月銅上漲 1.9% 至每磅 2.799 美元。