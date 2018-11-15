震旦行中國業績大躍進 今年EPS戰7元 明年雙位數成長

震旦行 (2373) 今年營運表現亮麗，EPS 突破 5 元。受惠中國大陸市場需求日上，法人預估明年中國營收占比超過 75%，整體營收較今年雙位數成長。震旦行週四 (15 日) 召開法說會，中國包括 OA 事務機器與辦公傢俱都獲得馳名商標，具市場領導地位，因台灣業績平穩，今年中國業績占比已達七成，續創新高。資料顯示，震旦行第三季中國大陸 OA 業務以租賃為主的供服收入達 37%，年增 4 個百分點，辦公傢俱收入 2.38 億人民幣創高。



因中國業績成長性高，第三季營收達 36.09 億元，EPS 達 2.02 元，累積前三季營收 105.69 億元，EPS5.02 元。展望第四季，因傳統企業採購最旺季來臨，預估營收可望達年度高峰，本業獲利續揚，年度 EPS 上探 6.5-7 元。