震旦行旗下康鈦參展台北國際印刷機材展 秀一站式印刷系統解決方案

震旦行 (2373) 集團旗下高階數位印刷業者康鈦科技，上週參展兩年一度的「台北國際印刷機材展」，展示其最新數位印刷系統，包含數位標籤印刷、少量印刷設備、RGB 廣色域輸出設備、打樣設備、UV 墨水印刷設備等，現場詢問度高。康鈦科技總經理劉建軍表示，康鈦提供台灣市場完善的一站式印刷系統解決方案，在價格和品質上也打造出卓越的性價比，期望未來能協助台灣印刷業數位轉型，提升產業競爭力。



康鈦於印刷展中的三大主打商品，其一是數位標籤印刷系統 - AccurioLabel 190，具有 1200dpi 高品質印刷效果、高生產力、簡約設計，滿足少量、多樣化的印刷作業，現場提供其印製各式紙材成品，並搭配標籤數位切割機，讓觀展者體驗標籤數位切割機的運用。



二是首度亮相的廣色域輸出設備 - AccurioPress C83hc，可印製 1300mm 長的紙張印製成品，如 2019 年曆、各種效果稿搭配後加工上膜後，具有 3D 立體效果；並採用 Konica Minolta 獨家的 High Chroma 碳粉技術，輸出品質有如電腦螢幕顯示的 sRGB 色域的印刷質感。



而數位印刷系統 - AccurioPress C6100，具高速生產力達 100 頁 / 分鐘，不間斷的高生產效率，兼容信封、長紙張與厚紙列印，操作簡單。搭配後加工上膜紙樣，也吸引民眾觀看。其中最吸睛的大型 PP 機，首推 B2 寬幅單張式 UV 噴墨印刷系統 - AccurioJet KM-1，適用同級最大的紙張尺寸、厚度不同的多種類型紙張，KM-1 旗艦機種所印製出的紙樣效果。



今年「台北國際印刷機材展」以「印刷未來、無限延伸」為主軸，其中數位印刷設備在全球印刷市場比重逐年增加。康鈦為震旦集團與 Konica Minolta 共同成立，以發展高階數位印刷領域為目標，代理 Konica Minolta 高階數位生產型印刷系統與 DEVELOP 商用數位多功能複合機，搶攻各式最新技術印刷設備解決方案市場商機，為震旦事務機本業的延伸。