台橡擴大高級中底鞋材產能 揮軍越南設廠 2020年投產 年產能約7千噸

為提高 TPE(熱可塑性橡膠)高級中底鞋材生產量能，台橡 (2103) 今年 8 月已完成高雄岡山新一條高級鞋材中底生產線並正式投產，年產能 1200 噸，總產能由 8 千噸提升到 9200 噸，並準備揮軍越南成立平陽子公司，籌建年產能 7 千噸高級鞋材產線，投資金額約 2 千萬美元，暫訂 2020 年投產，加計現有上海 2 千噸產能，合計高級鞋材年產能約 1.82 萬噸。台橡第三季營收 75.25 億元，與前一季持平，單季毛利率為 9.83%，較前一季減少 3.03 個百分點，稅後淨利約 2 億元，季減率 48.98%，每股盈餘 0.29 元，累計前三季營收 227.46 億元，年減率 8%，稅後淨利 8.28 億元，每股稅後盈餘 1 元。



台橡前三季合成橡膠出貨量年減率 6%，下滑原因為：輪胎產業因中國汽車銷售放緩，前三季中國新車銷售年增率僅 1%，根據市調機預測，今年新車銷售罕見出現負成長，另外就是天然橡膠價格走低，前一波價格高峰落在 2011 年，當然每噸報價攀高到 5000 美元，引發東南亞膠農搶種，以產膠 7 年周期計算，今年仍是產膠高峰，導致天然膠價格走跌到 1200-1300 美元低檔，排擠合成橡膠的需求。



台橡鎖定 TPE 先進材料為轉型目標，該產品涵蓋包括以丁二烯為配合單體的 SBS，以異戊二烯為配合的 SIS 系列，把 SBS 經過氫化後第二代產品 SEBS(氫化熱可塑性彈性體)，伴隨應用面擴大，斥資 1 億美元，南通新增一條年產能 2 萬噸新產線，預計 2019 年 10 月完工，主要鎖定醫療應用。



台橡今年前三季高級鞋材出貨量 5 千噸，占營業利潤約 1 成，目前高附價值特用材料占營收比重 4 成，未來五年將提升到 5 成，印度廠合資廠於 2014 年投產，去年通過固特異認證，目前平均開工率提升到 9 成高檔，該廠年產能約 12 萬噸，持股比重由 3 成提升到今年 5 成，前三季轉認列收益 1700 萬元。