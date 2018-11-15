第一金目標明年提高海外營收占比 旗下一銀前10月刷卡額近500億

對於亞太防制洗錢組織 (APG) 評鑑結果於 16 日即將公布，第一金 (2892) 董事長董瑞斌信心滿滿，並指出明年重心放在海外市場，目標營收提高至五成。第一銀於今 (15) 日上午和宜蘭縣政府辦理「第一銀行森林宜蘭認同卡發行記者會」，針對前 1,000 名新戶推出全台首創具蘭花香味信用卡。董瑞斌表示，該卡目標第一年發行 10 萬張，刷卡金額上看 10 億元，至少能回饋 300 萬至宜蘭在地社福對象和認養植樹。



信用卡部分，董瑞斌指出，該行今 (2018) 年累計前 10 月刷卡金額近 500 億元，明年目標 600 億元，排名有望能往前推進 1 至 2 名。



針對明日是純網銀申請籌設首日，董瑞斌解釋，加入純網銀的股權有限，國家隊中華電信 (2412) 目前由兆豐銀為主導銀行，第一銀若加入頂多是財務投資，現階段不打算加入，以投資更新自家系統、設備、技術為優先。



展望明年，董瑞斌表示，國內金融環境競爭，價格相對競爭，反觀國外能針對客戶提供服務，目前海外獲利占比 45% 至 48%，長期以過半為目標。