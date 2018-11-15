【豐銀投顧】執著台股反彈不如著眼A股長多

◆盤勢分析

美股近幾天來表現相對弱勢，尤其是在科技權值股 FANG 和蘋果的股價表現上，的確明顯感受到資金正在撤退，同時，市場上也開始出現比較多的空方言論，尤其是針對蘋果未來手機銷售的悲觀看法更讓外資投行紛紛調降蘋果目標價，其它包括大部份投行都認為 FED 的強勢升息態度將會延續到明年，而不斷地升息終將成為壓垮金融市場的最後一根稻草，但是，筆者認為這個想法在油價連番重挫超過 30% 的表現下，將出現大逆轉。

其中最主要的原因就在於 CPI 在明年將會出現較今年趨緩的發展，原油價格通常是金融市場中觀察通膨狀況的領先指標，也是景氣好壞的先行指標，當油價上漲時，代表的是需求增加，景氣回春，通膨增加，今年油價從 50 美元上漲到 75 美元 (輕原油)，在去年處於相對低基期的環境中，推升今年通膨快速升溫，當然同時引動 FED 升息的敏感神經，今年預估升息 4 次，但在近期油價崩跌的發展中，今年油價相對於明年來說將處於高基期，通膨壓力自然就會減緩，一旦通膨壓力減緩，FED 升息需求不再急迫，則將看到美元指數從高檔回落，有利形成較寬鬆的金融環境，再者，面臨到明年 3 月即將到來的債務上限，FED 將把資金放到商業銀行所形成「類寬鬆」效應讓美元指數下跌，加以歐元區的 LTRO 債務即將到期所帶動提前還款的「類緊縮」效應所造成的歐元升值發展，都將進一步讓美元指數走跌。

當美元指數走跌，代表明年至少到上半年都有機會看到全球金融市場出現大反彈，其中以 A 股的行情最為令人期待，就現在 A 股來說，位階相對全球股市低，估值也偏低、政策已經在過去一個月裡全數把資金活該去的地方都打通，從 Q3 的貨幣政策執行報告來看，內容已經刪除了「大水漫灌式」的強刺激字眼，換言之，現在所有 A 股的資金渠道都已經備妥，就等待人行開閘放水，A 股將出現全球最強報復性反彈，與其執著台股的長空反彈，不如著眼 A 股長多起漲。(豐銀投顧證期雙照分析師翁偉捷提供)

