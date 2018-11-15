LiTV金馬電影專區 經典神作一次看到飽

第 55 屆金馬獎頒獎典禮將於本週六 (17 日) 晚間正式登場，LiTV 線上影視平台為讓觀眾欣賞歷屆入圍與得獎金馬電影，即日起特別設立金馬專區，其中包括經典得獎作品《愛情萬歲》、《阿飛正傳》、《大同》等等皆開放觀眾免費觀看，享受個人金馬影展一次看到飽。

由蔡明亮執導的《愛情萬歲》曾獲金馬最佳影片等 3 項大獎，劇情藉由房產仲介女主角一直賣不出去的空房，串聯起劇中 3 個主要角色在世紀末台北的愛慾追逐故事。

香港知名導演王家衛的時代三部曲首作《阿飛正傳》，為第 28 屆金馬獎得獎影片，除奠定其影像風格美學，更聚集了華人影壇夢幻卡司出演，加上眾多經典場景與台詞令影迷回味無窮，被譽為香港十大經典作品之首。

第 52 屆金馬獎最佳紀錄片《大同》全片跟拍山西省大同市長耿彥波任內，大量拆除市區內違章建築，進行整修道路及修復開發古城等大型工程，欲透過大量建設將工業小城轉型為旅遊觀光城市，卻為大同留下近千億債務的爛攤子，將各種耐人尋味的矛盾收納於影像間。

LiTV 線上影視平台收納中、港、台三地歷屆金馬精選作品，為喜愛國片及華語電影的觀眾提供更加便利的觀看體驗，在等待第 55 屆金馬獎結果揭曉的同時，重新回味歷屆金馬獎經典電影。