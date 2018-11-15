金山軟件：三季度業績雖不及預期，亦不乏“亮點”

步入2018年下半年，雷軍推動小米集團赴港風光上市後，全球智能手機卻刮起“寒潮”，特別是我國智能手機行業銷售量，截至9月30日，已經出現四個季度銷量下滑；作為國內智能手機行業領軍者之一的小米，在外部環境壓力下，股價截至11月12日收盤，股價自上市至今跌幅達20.84%；

然而，雷軍旗下的另一家在港上市公司金山軟件（03888-HK），股價更是跌至5年來的新低；金山軟件股價自今年3月21日創出30.95港元/股後，股價持續下挫，截至11月12日收盤，報收11.70港元，股價在該區間跌幅達62.20%；而同期的恒生指數跌幅為18.75%。股價跌幅高於大市的原因，不排除受期間內游戲行業監管新規出台及二級市場交易情緒低迷等外部環境影響；但更為重要的是其自身業績不及預期影響。

據11月12日，金山軟件發布第三季度財報顯示，期內收益為15.37億元人民幣(單位下同)，同比增長18%，母公司擁有人應佔虧損為5925.8萬元，較上年同期取得溢利2.38億元實現由盈轉虧。第三季度金山軟件的毛利率為45%，同比下降12個百分點。雖然第三季度報表上看上去，短期業績不盡人意，但也不缺乏“亮點”。

目前，公司主營業務包括網絡遊戲、雲服務、辦公軟件及服務，主要由旗下西山居、金山雲、金山辦公三家子公司負責開展相關業務。

網絡遊戲業務，短期承壓嚴重

網絡遊戲業務作為金山軟件最主要的收入來源，業績報告顯示，第三季度網絡遊戲實現收入為6.78億元，同比下降9%，佔總營業收入的44.11%，較今年第一季度的50.04%營收佔比，下滑了近6個百分點。

另外，金山軟件網絡遊戲第三季度每日平均最高同步用戶人數為72.9萬，同比下降16%，每月平均付費賬戶為343萬。網絡遊戲運營數據的下滑如此嚴重，一定程度上也拉低整體的毛利率；由於網絡遊戲的毛利率通常比較高，遊戲營收佔比就出現下降。

對於網絡遊戲在第三季度的表現，金山軟件稱反映出公司現有遊戲生命週期的自然回落，部分遊戲被新推出的手游抵銷的影響。另外財報還指出，旗下的《劍俠情緣2》預計將在2019年春季正式上線。看似是不錯的利好訊息，但筆者認為並非如此，主要通過兩方面指出：

第一，《劍俠情緣2》這款手游，本是預計今年推出的，但是如今推遲至2019年春季，另外，而《劍俠情緣3》今年下半年一直在做宣傳，但是發行日期至今尚未確認，是否走《劍俠情緣2》的老路，持續延後推出呢？新品方面，近期由金山軟件研發、騰訊發行的《仙劍奇俠傳4》手游，截至11月13日，在遊戲暢銷榜第20 名以外，且在App Store 評分僅3.0 分。因此，對於旗艦手游《劍俠情緣》系列，存在推遲時間上線及發行時間未定的問題，這也打磨著部分玩家的興趣性。



（圖片來源：App Store）

第二，從第三季度銷售及分銷開支的財務數據出發。據財報顯示，第三季度銷售及分銷開支為2.28億元，同比增長48%，較上季度增長了45%，主要是網絡遊戲產品廣告及推廣費用的增加所致。那問題來了，《劍俠情緣3》的發行日未定的情況下，加大該遊戲產品的推廣及廣告，是否加大經營活動的不確定風險呢？

另外，今年3月份起，國家廣播電視總局一直暫停新遊戲的版號審核發放，至今發放時間遲遲未定。 8月31日，國家宣布將對網絡遊戲實施總量調控，控制新增網絡遊戲上網運營數量。同時探索符合國情的適齡提示制度，採取措施限制未成年人使用時間。政策管控持續加大之際，任何異想天開的想法都是徒勞的。對此，對於金山軟件網絡遊戲業務，短期承壓是比較嚴重的，或許也是要命的。

雲服務規模持續擴大，盈利有點改善

雲服務業務主要由旗下子公司金山雲負責，主要服務政務、金融、醫療、製造和車聯網領域。據財報顯示，第三季度雲服務業務營收實現6.03億元，同比增長68%，佔總營業收入的39.23%。目前，金山軟件的雲服務業務在國內公有云市場排名第三，第二為騰訊雲，第一為阿里雲。

目前云服務業務是金山軟件近幾年來一直爆發增長的主營業務，有赶超核心主營業務網絡遊戲的勢頭。對於雲服務的高速增長，金山軟件將其原因歸於視頻雲的增長影響，且對雲服務業務充滿信心，並表示要擴展企業級雲服務的市場佔有率，幫助企業出海。

雖然，雲服務營業收入及規模不斷的擴大，但是該業務目前還是出去虧損狀態的。若從財務數據上看，第三季度金山軟件的收益成本同比增長50.81%至8.43億，較同期增長25%；收益成本大幅度提升，主要原因就是雲服務業務產生的，由於雲服務客戶的使用增加，導致有關的帶寬及互聯網數據中心的成本增加。

金山軟件的雲服務看似是未來發展的“亮點”之一，但目前仍處於業務擴張的狀態，盈利能力還是有待提高的，且成本控股也是至關重要的。

辦公軟件持續深耕，發展前景甚好

作為金山軟件占主營收入較小的辦公軟件業務，旗下主要的核心產品是WPS Office，據金山軟件指出WPS Office 在國內個人、小企業及移動辦公市場幾乎沒有競爭對手。 2018年前三季度實現收入為2.56億元，同比增長29%，較上季度下降13%，占主營業務的16.65%。辦公軟件業務收入維持著較快增長，但是增速有所放緩。業績增長的背後，離不開其WPS Office產品的辦公軟件增值服務收入的增加影響。值得注意的是，該項業務的增值服務收入佔比已經達到2/3，傳統的一次性銷售模式只佔1/3。

（上圖為WPS Office軟件的增值服務WPS會員的收費詳情）

對於增速環比下滑，主要是受到WPS office企業版辦公銷售，及個人版本網絡廣告推廣服務季節性回落影響。對於這個乾擾因素，並不影響辦公軟件業務的業績增長。畢竟，增值服務收費客戶可以選擇包月，包季及包年等不同周期的業務服務。對此，辦公軟件業務可以藉助其市場份額的優勢，在辦公軟件領域繼續深耕，持續為金山軟件提供“輸血”作用。

對於辦公軟件未來的發展，金山軟件指出未來幾年辦公軟件業務有望保持30-40%的收入複合增速，利潤率也有上行空間。

結語：

目前，金山軟件發展“阻力”，在於核心主營業務網絡遊戲的發展前景不明朗，及雲服務業務增收不增利等影響因素增加。

對於金山軟件業務發展中存在的“亮點”，應該是佔比較小的辦公軟件業務，畢竟，短時間在辦公運用軟件領域的地位，還無人可以撼動其地位，只要不出什麼岔子，短期內將是金山軟件不錯的利潤增長點。