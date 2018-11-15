歐付寶金融科技考慮減資彌補虧損 將尋求策略夥伴投資參股

遊戲研發商歐買尬 (3687-TW) 旗下歐付寶金融科技今 (15) 日表示，目前有考慮先減資彌補虧損，除盼原始股東能持續支持外，也會積極尋求更多策略投資夥伴加入參股，攜手開拓電子支付市場，以站穩目前歐付寶電子支付用戶數的市場龍頭地位。

近來電子支付與行動支付，成功加速實體與線上通路的交易速度，而街口電子支付執行長胡亦嘉昨 (14) 日也表示，近期已獲得 8 億元與 18 億元的 2 筆資金，正完成 B 輪融資，將用於投資金融科技相關新創，及推動金融業務。

歐付寶金融科技表示，為因應明年純網銀成立對電子支付產業帶來的巨大挑戰，及搶攻應用場景的補貼大戰，正考慮先減資彌補虧損，除盼原始股東能持續支持外，也會積極尋求更多策略投資夥伴加入參股，共同投入電子支付領域，以站穩目前歐付寶電子支付會員數的市場龍頭地位。

目前國內共有 7 家電子支付業者，包括歐付寶、一卡通、國際連、橘子支、台灣電子支付、街口支付、簡單行動支付 (原為智付寶)，在一卡通與 LINE PAY 合作加入市場後，也使市場競爭越趨激烈。目前用戶數最高者為歐付寶的 76 萬人，街口以 53.98 萬人居次，一卡通則是 51.7 萬人、排名第三。