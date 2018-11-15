分析師：騰訊業務未脫困 被看衰的股價挑戰300元

騰訊 (0700-HK) 第 3 季淨利人民幣 233.3 億元，年增 29.6%，優於預期。分析師認為，騰訊業務目前仍然相當依賴手遊，在監管維持嚴格下，集團整體業務格局其實變化不大。不過，市場人士早前將騰訊的業績看得太淡，如果大行對騰訊的預期略為改觀，該股有望挑戰港幣 300 元大關。

中國暫停審批遊戲版號，但騰訊季內發佈 10 款新遊戲，包括《自由幻想手遊》、《我叫 MT4》及《聖鬥士星矢》。

騰訊表示，集團目前有 15 款已獲商業化批准的遊戲，雖未知中國何時重啟審批遊戲變現申請，但目前有其他獨立遊戲商早在 12 個月前完成開發手遊並取得遊戲版號，騰訊有接觸這些遊戲商，協助對方發佈手遊，確保集團的遊戲數量。

香港《明報》引述中國泛海證券投資策略聯席董事阮子曦表示，早前市場情緒過分悲觀，反而讓騰訊有機會打破市場預期，他認為，騰訊季報可以刺激股價輕微反彈，但騰訊仍相當依賴遊戲收入，在手遊監管尚未明朗的情况下，騰訊業務環境變化不大。

騰訊昨 (13) 日公佈季報前股價偏軟，收報港幣 272.2 元，跌 0.8%。季報公佈後，截至昨晚 10:00，騰訊於歐洲市場一度見港幣 286 元，較香港收盤高 5%。

騰訊 ADR 早盤則上升近 6%，相當於港股股價重上港幣 290 元水平，終場收漲 4.27%。騰訊南非大股東 Naspers 股價昨日也拉升逾 7%。

騰訊 ADR 股價 (圖：google)

一直持有騰訊的耀才證券研究部總監植耀輝對香港《文匯報》表示，之前市場看得騰訊太差，而其實際結果則超出市場預期，主要是網遊業務表現並不差，而該公司亦強調未來會一直有遊戲推出。

另外，網上廣告的表現同樣不俗，而首次公佈收入的雲業務也錄得逾人民幣 60 億元的收入，成長算是相當強勁，支撐了該公司第三季業績。

他指出，從騰訊季報公佈後，夜期即彈升逾 200 點，料恒指本週可回升上 26000 點水平，騰訊也有望上探港幣 300 元，但後市仍要視乎大行對騰訊業務的解讀。