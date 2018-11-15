〈財報〉領展每股配1.3超預期 大陸資產佔比擬增至20%

領展房產基金 (0823-HK) 中港兩地物業續租的租金上升，抵銷了出售商場的租金跌幅，截至今年 9 月底止中期業績，可供分配金額年增 3.2%，至港幣 27.59 億元。

期內領展以約港幣 30 億元回購約 3950 萬個基金單位，令每單位中期分配港幣 1.3062 元，年增 7.5%，較市場預期為佳。每基金單位淨值港幣 85.41 元，年增 2.8%。

領展今 (15) 日開高，現報港幣 93.95 元，上漲 0.41%。

圖：東方財富網

截至 9 月 30 日，收益總額為港幣 49.3 億元，年減 0.4%，物業收入淨額為港幣 37.59 億元，年跌 0.2%。

物業組合的租用率為 95.5%，較去年同期 96.3% 下跌 0.8 個百分點，整體物業組合續租租金調整率為 22.5%，年增 4.3 個百分點。

至於平均每月租金由今年 3 月底之每平方呎港幣 62.4 元，上升至 9 月底的每平方呎港幣 65.7 元，年增約 5.3%。

領展截至 9 月 30 日的大陸資產佔比為 8.2%，該公司行政總裁王國龍昨 (14) 日在業績發表會上指出，決定提升大陸的投資比重，由資產值的 12.5%，提升至 20%。

投資物業 (包括香港發展中物業及中國內地物業) 估值總額由 2018 年 3 月 31 日的港幣 2030.91 億元，成長至港幣 2097.90 億元，升幅 3.3%。

領展大陸 3 項物業，包括北京歐美匯購物中心、廣州西城都薈廣場及上海領展企業廣場 1 座及 2 座，期內都表現令人滿意，共有收入港幣 4.90 億元及物業收入淨額港幣 3.9 億元，分別年增 22.8% 及 25.8%。

商場出租率 98.8%。最新購入的西城都薈廣場仍為重要增長動力，由於租約到期可以轉換新租戶，潛力不容小覷。

今年初，領展公布有意回購最多 8000 萬個基金單位，用以抵銷物業出售對基金單位分派損失的影響。預計未來數月，將在市場情況及規例允許下，繼續基金單位回購計畫。