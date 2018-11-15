阿里健康(00241-HK)與支付寶簽訂戰略合作協議

阿里健康(00241-HK)公布，11月14日，該公司與浙江螞蟻小微金融服務集團股份有限公司之全資附屬公司支付寶(中國)網絡技術有限公司簽訂戰略合作協議，自簽訂之日起為期三年。

根據戰略合作協議，阿里健康將獨家在支付寶客戶端上設立獨立的醫療健康服務頻道，全權管理和營運該頻道內的醫療健康行業合作夥伴，同時通過不斷引入新的醫療機構和健康服務機構，在支付寶平台上為用戶提供更全面的醫療健康服務及產品。此次戰略合作，是該集團與螞蟻金服及支付寶在醫療健康服務領域實現優勢互補的「強強聯合」。一方面，該集團與螞蟻金服體系內的資源進一步得到有效的共享和協同，為該集團在行業內的發展提供了有利條件；另一方面，該集團將基於自身在醫療健康領域的沉澱和優勢，豐富和優化支付寶平台的醫療服務場景，為使用者提供全流程的優質健康服務和產品，增加使用者粘性，吸引更多新用戶。

戰略合作簽署後，該集團將在支付寶平台上協同廣大線下醫療機構，發揮該集團在醫療健康領域的技術、資源和運營能力，幫助其實現信息化改造及互聯網醫療服務；同時，通過支付寶醫療健康服務頻道，接入及營運更多的醫療健康行業合作夥伴，達成在醫療健康行業向縱深發展的目標。