〈蘋果跌熊市〉蘋果市值失守9千億美元 概念股瑞聲跌近3%

蘋果 (AAPL-US) 股價週三 (14 日) 大跌 3%，市值失守 9000 億美元，港股相關概念股走勢分化。其中，富智康 (2038-HK) 大漲 5%，比亞迪電子 (0285-HK) 漲 0.47%；高偉電子 (1415-HK) 跌 2%，瑞聲科技 (2018-HK) 跌 2.83%，舜宇光學 (2382-HK) 跌 0.34%。

富智康股價走勢 (圖：新浪財經)

繼週一 (12 日) 蘋果重挫 5%，週三 (14 日) 蘋果的股價再度大跌，收跌 2.82%，盤中一度進入技術性熊市，收盤較 10 月初高點收跌約 19.99%，市值為 8864.40 億美元，5 日縮水近 1100 億美元。

蘋果第三季 iPhone 系列手機共出貨 4689 萬部，年增 0.45%，共計營收 371.85 億美元，占其總營收的 59%；iPad 出貨量為 969.9 萬部，年減 15%，共計營收 40.89 億美元；Mac 出貨量為 529.9 萬部，年增 3%，共計營收為 74.11 億美元。

雖然蘋果第三季業績表現不錯，但庫克最終還是決定將不再公佈 iPhone、iPad 和 Mac 的季度銷量，深怕打開潘朵拉盒子，放出市場對蘋果的擔憂和不安。

一方面，蘋果銷量放緩換機頻率下降、供應商開始下調業績預期。週一蘋果供應商 Lumentum 下調第四季業績前景，指其最大的客戶之一 (蘋果) 減少了出貨量。

另一方面，華爾街幾乎一面倒看空蘋果。一週以來包括美銀美林、野村證券、摩根士丹利、KeyBanc 等金融機構均不同程度下調了對蘋果的各項預期。