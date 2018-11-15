工信部印發《新一代人工智能產業創新重點任務揭榜工作方案》

據工信部官網消息，工信部辦公廳印發《新一代人工智能產業創新重點任務揭榜工作方案》的通知，到2020年，突破自動駕駛智能芯片、車輛智能算法、自動駕駛、車載通信等關鍵技術，實現智能網聯汽車達到有條件自動駕駛等級水平。突破智能服務機器人環境感知、自然交互、自主學習、人機協作等關鍵技術，實現智能家庭服務機器人、智能公共服務機器人的批量生產及應用。智能消費級無人機三軸機械增穩雲台精度達到0.005度，實現360度全向感知避障。全國90%以上地區的寬帶接入速率和時延滿足人工智能行業應用需求，在重點企業實現覆蓋生產全流程的工業互聯網示範建設，在重點區域初步建成車聯網網絡設施。

從事人工智能技術創新、產品研發、融合應用、支撐服務等活動的相關企業、高校、科研院所等各類法人單位，或者由多個單位組成的聯合體可申請成為揭榜單位。評價工作基於掲榜任務和預期目標，結合產業發展實際進行評估，適時公佈評估結果，擇優發佈攻關成功單位(每個細分領域原則上不超過3家)，給予重點推廣和支持。

A股上市公司中，四維圖新(002405-CN)在智能網聯汽車領域佈局全面。機器人(300024-CN)業務涵蓋包括服務機器人在内的五大係列產品。佳都科技(600728-CN)投資的雲從科技是國内計算機視覺領域領先企業。上述公司均曾憑借其在各自細分領域的產業化項目，獲得過政府補助。