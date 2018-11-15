【異動股】天然氣板塊拉升 東方環宇(603706-CN)漲停

今日早盤，截至11:15，天然氣板塊拉升。東方環宇(603706CN)漲停報32.67元，厚普股份(300471CN)漲停報7.59元，大衆公用(600635CN)漲8.01%報4.99元，安彩高科(600207CN)漲7.01%報5.34元，長春燃氣(600333CN)漲6.94%報6.93元，國新能源(600617CN)漲6.07%報5.94元，新疆火炬(603080CN)漲5.60%報27.14元，貴州燃氣(600903CN)漲4.59%報25.27元。

消息面上，美國天然氣期貨近期持續大漲，刷新2014年以來新高。路透援引交易員報道稱，天然氣價格受到北美寒冷天氣預報和庫存水平偏低的支撐。分析認為，從全球范圍看，每年進入采暖季，天然氣需求量的增加會導致其價格出現上漲。中國天然氣進口量的增加也會對全球天然氣庫存量產生一定影響。