脫歐憧憬間接提振人民幣收盤小升 但逢低購匯需求令升幅受限

人民幣兌美元即期CNY=CFXS周三收盤小升，盤中波動區間狹窄，中間價勁升近230點終結四連跌。交易員指出，歐元和英鎊受脫歐協議提振，美指承壓調整，中間價順勢大漲，即期匯價亦獲提振，但逢低購匯需求仍限制反彈空間，關註晚間英國內閣會議結果。

他們指出，如果退歐進展順利，歐系貨幣有望擴大反彈，這對緩解人民幣貶值壓力亦有助力；考慮到監管維穩匯率意願，市場預期本月稍晚中美領導人G20會晤之前，人民幣料難破七，不過貿易摩擦局勢仍較大影響匯率走向。

中國宏觀數據對匯市的直接影響甚微，但疲軟金融數據加大了貨幣政策寬松的預期，這從某種程度上會加劇人民幣貶值壓力。日內人民幣兌美元即期成交量較之前有所放大，部分機構借市場窄幅波動之際參與倒量。

“今天市場比較穩，購匯不少，但結匯慢慢也出來了，”一中資行交易員稱，“本周人民幣跌至6.97後反彈，基本可以認為短期底部就在那，接下來要看美元表現和中美談判。”

另一中資行交易員表示，受美指調整影響人民幣小幅反彈很正常，不過市場購匯多，人民幣升幅料有限，何況很難說美指下一步怎麽走。

中國國家統計局周三公布，10月全國規模以上工業增加值同比增長5.9%，高於路透調查預估中值的5.7%；社會消費品零售總額同比增8.6%，低於路透調查預估中值的9.1%。

全球匯市方面，歐元和英鎊周三跳漲，受投資者信心增強提振。有消息稱，英國和歐盟經過一年多的談判後終於就脫歐協議草案達成一致。

“不要被美元下跌騙了，...幾乎所有主要貨幣都是因為本地因素反彈，並不是對美元的偏好有所轉變，或是經濟基本面變了。”BK Asset Management外匯策略董事總經理Kathy Lien稱，預計美國經濟強勁、利率上升以及美元的避險地位，將支撐美元進一步上漲。

路透北京/上海11月14日