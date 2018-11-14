騰訊Q3財報今盤後出爐 確認短線見底須看3大關鍵

騰訊 (0700-HK) 今 (14) 日收盤後將公佈第三季財報，其股價昨 (13) 日從低位反彈 6%，但要確認股價短線見底，仍須考慮 3 大關鍵：

1、手機遊戲貢獻，尤其高 ARPU(即每戶平均收入) 遊戲《我叫 MT4》的表現。

2、網路廣告及數位內容能否抵銷遊戲業務褪色影響。

3、中國中央何時重啟遊戲審批。

券商過去 2 個月頻頻調低騰訊第三季業績預測。香港經濟日報援引分析指出，若騰訊第三季的網路遊戲收入能較去年同期成長，將有利股價反彈動力。但要確認長線走勢見底，關鍵仍在中國中央放寬遊戲行業監管。

占騰訊綜合收入 41% 的遊戲業務仍是券商關注焦點，投資界已大致反映《絕地求生》手遊版在大陸推遲商業化的不利消息，在 7 月底推出的多人線上角色扮演 (MMO) 遊戲《我叫 MT4》則有望成為手遊黑馬。

據伽馬統計，《我叫 MT4》挾人民幣 15 億元季營收，躋身大陸第三季最賺錢手遊榜的第 3 位，或利多騰訊股價。

此外，外界亦關注騰訊網路廣告及數位內容 (如視頻) 的增長，能否抵銷遊戲業務褪色的負面影響。

自 9 月底調整組織架構開始，騰訊主席馬化騰及其他高級管理層相繼提出「產業與消費互聯」，有意將策略重心由遊戲轉移至「產業互聯網」上，因此投資者須留意微信、小程式及雲服務的資本投資指引。

大和資本市場亞洲 (日本除外) 互聯網研究部主管崔亨旭建議，投資者留意管理層在今晚的電話會議上，會否提供管理層對遊戲業務的框架及指引以及產業互聯網規劃。

長線而言，監管壓力仍是騰訊最大的業務經營風險，相信中國中央完全解除遊戲市場整改以及重新審批遊戲版號，是騰訊股價見底回升的 2 個前提。

騰訊 ADR 今晨報 35.1 美元 (折合港幣約 274.9 元)，漲 4.06%。今日港股開盤，騰訊以上漲 0.15% 開出，隨後轉跌，現報港幣 273.2 元，跌 0.44%。