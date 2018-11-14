晟德前3季純益21.7億元 EPS 6.45元

晟德 (4123-TW) 公布第 3 季財報，稅後純益 15.82 億，季增 1054%，年增 3001%，每股純益 0.44 元，前三季稅後純益為 21.7 億元，每股純益 6.45 元。

晟德第 3 季營收達 60.11 億，季減 15%，年增 18% ，毛利率達到 49.7%，年增 8.62 個百分點，季減 2.46 個百分點，營益率 5.64%，年增 2.98 百分點，季減 2.61 百分點。

晟德前 3 季營收 190.17 億元，較去年同期成長 40.78%，毛利率達 47.78%，年增 5.82 個百分點，營益率達 6.8%，年增 1.95 個百分點，稅後純益 21.7 億元，每股純益 6.45 元。

晟德指出，前 3 季除水劑事業持續成長外，主要獲利來自各轉投資公司成長驅動及處分利益，包含澳優前 3 季稅後純益約 21.06 億元，較去年同期跳躍成長 106.5%；豐華前 3 季稅後純益 0.91 億元，另外晟德合併處分投資利益總計 21.75 億元，其中包含香港東源完成 1.02 億美元 B 輪募資，晟德因控制力變動，重新衡量香港東源股權公允價值，因此認列處分投資利益 17.99 億元。



展望 2018 第四季，除澳優、豐華及晟德水劑持續帶來穩定的獲利成長動能外，加上處分利益的進帳，獲利動能更可期。