〈MSCI調整〉挹注資金活水 A股成分股總數增至238檔 新增中國重工等個股

MSCI 今 (14) 日公布半年度指數調整方案，A 股成份股新增 6 檔，刪除 3 檔，成份股總數增加至 238 檔，其中新增 6 檔為中國重工、順豐控股、中國宏橋、三六零、歐派家居與東方電氣等；遭刪除 3 檔為國投資本、中國核電及鵬博士等。

元大投信分析，整體 A 股佔新興市場指數權重約 0.71%，變化不大，預料市場反應將較為平穩。

元大 MSCI A 股 ETF 經理人陳重銓認為，中國市場短線可能受中美貿易紛擾而有波動，但從以長線角度來看，中國是全球第二大經濟體，但外資持有中國 A 股佔市值比重一直都相對偏低，自 MSCI 指數公司 6 月起正式將 A 股納入 MSCI 全球系列指數後，外資透過陸股通北上持有中國 A 股資金開始明顯上升。

今年以來，北上資金淨流入超過 2,656 億人民幣，11 月 2 日單日淨流入近 174 億人民幣，而當週北上資金淨流入 346 億元人民幣，為陸股通開通以來單周最高，整體外資持股比重也從 2017 年初的 2% 不到，到現在已逼近 3%。截至到 11 月 13 日，北上資金已累計淨買入 6,131 億元人民幣，創下歷史新高。

陳重銓說明，從資金流動來看，外資持續在低檔進場布局，隨著 A 股在 MSCI 系列指數的權重不斷提高，其主要競爭對手富時羅素指數公司近期也決定將 A 股納入其全球指數體系，且首次納入權重極可能超過 MSCI，可望為中國股市帶來更多活水。

陳重銓指出，A 股入摩是個長線投資中國的題材，目前入摩佔 MSCI 新興市場指數的權重只有 0.71%，MSCI 預期 A 股未來全數納入將可達 15% 以上。

根據 9 月底 MSCI 提出第二波納入方案的徵詢意見，主要規劃有以下三個方向，一、納入因子從 5% 提高至 20%，並於 2019 年 5 月底及 8 月底分兩階段實施；二、自 2019 年 5 月底起，14 檔創業板的股票納入可投資範圍；三、自 2020 年 5 月底起，納入 168 檔中型股，起始納入因子為 20%，納入 A 股總數將達 400 檔以上。