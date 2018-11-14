擴廠急急如律令 廣達斥資42.8億元購入中環華亞園區逾萬坪廠辦

廣達 (2382) 擴廠急急如律令，週二 (13 日) 第三季財報記者會上才公布要在台獵地擴廠，傍晚就公告斥資 42.8 億元，買進華亞園區逾萬坪土地與建物。根據董事長林百里的說法，目前林口總部已經「滿滿滿」，廣達這波在台擴廠主要是因應 AI 人工智慧業務的發展以及美中貿易戰、高階訂單回台生產的需求，也將成立「AI 實驗室」。



根據公告，廣達這次買進華亞科學園區的土地與廠房，面積各為 1.1 萬坪與 0.9 萬坪，與其研發總部對面的原廠區面積相當，交易相對人為中環 (2323) 旗下的中嘉國際投資公司。



據了解，該廠區座落於桃園龜山文化二路與復興三路交叉口，與廣達林口研發總部僅距離一個街區，有利於集團研發生產能量的整合。該股週三 (14 日) 因上季財報優異，上漲逾 1%。