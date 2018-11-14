華碩遇逆流 上季營益率狂摔至逾2% Q4回升無力 股價崩5年低

營運面臨逆流，加上大環境挑戰高，華碩 (2357) 第三季財報營益率狂跌至 2%，預估第四季也提升無力，導致該公司在線上法說會後，外資降評，週三 (14 日) 股價重挫逾 9%，最低來到 206.5 元價位，創 5 年新低價，200 元大關保衛戰開打。華碩公告第三季財報，單季品牌營收在傳統旺季效應之下為 937.71 億元，較第二季增加 16%，同比衰退 10%，單季營業利益為 21.07 億元，季減 27%，年減 31% 續創新低，歸屬於母公司業主淨利為 33.43 億元，較上季大幅回升 150%，同比則衰退 42.7%，EPS 4.5 元。



累計前三季品牌營收為 2643.53 億元，較去年同期衰退 8.5%，合併營業利益為 87.76 億元，同比下滑 2.3%，歸屬於母公司業主淨利為 70.54 億元，年減達 38.7%，EPS 來到 9.5 元。



其中，華碩第三季合併營益率僅 2.05%，品牌營益率也僅 2.4%，均是再創新低紀錄的表現，主要是因為在競爭日趨強烈之下，毛利率衰退壓力大，此外，中美貿易戰、新興國家市場貨幣大幅波動以及英特爾 CPU 缺貨等都是不利因素，預期第四季英特爾 CPU 缺貨效應擴大，PC 業務僅能持平，手機與零組件季增率均落在 0-5% 間，營益率則仍持平約 2%。



執行長沈振來在法說會上指出，目前產業前景不確定，第四季能見度僅 20%，是有史以來最低，除了同業競爭壓力大之外，中美貿易戰讓新興市場貨幣劇貶，影響匯率很大，因此避險需求高。而英特爾 CPU 缺貨在第四季會擴大，增加營運的不確定性，尤其零組件的部分，CPU 缺貨的影響較大，電競產品所需求的高階處理器，是英特爾僅次於資料中心次要的供貨重點，因此較不受缺料影響，預計 CPU 缺貨到明年第二季都無法解決。



在營運壓力轉趨沈重之下，沈振來表示，華碩毛利率降低，因此要以控制費用的手段來維繫獲利，加上以其創新設計的專長與優勢，來提升產品的附加價值，進一步提升競爭力。



在手機業務方面，沈振來坦言，華碩手機品牌在量大的市場面臨很大的競爭壓力，未來手機業務將會做出整頓，朝向利基產品定位走，包括美、中等競爭激烈的市場將盡量避開。至於電競業務方面，目前佔整體品牌營收比例為 15%，透過全方位發展，目標 20% 佔比。