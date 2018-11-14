【華冠投顧】盤中解析：狹幅震盪

劉彥良 分析師

美股漲跌互見，但費半反彈帶動台股開高，可惜陸股走弱扯後腿，把台股拉回平盤附近震盪。目前預估量不到 1100 億元，高低點相差僅 60 點，呈現量縮狹幅震盪。

盤面上表現較強勢的為 PCB，以及節能相關的離案風電和太陽能族群，其餘個股則各自表現。令人意外的是，目前共有 20 檔個股攻上漲停，可惜多是成交量不高的冷門股，無法帶起市場人氣。

弱勢股方面，本季能見度僅 20% 的華碩 (2357) 帶量下殺，包括宏碁 (2353)、英業達(2356) 也持續走弱破底，終端消費性電子產品拉貨疲弱，也預告景氣下滑的風險。

台股目前在月線上徘徊，如果再撐幾天等月線扣抵值往前波低點，那麼月線即可翻揚推升台股挑戰空方缺口和季線，至於撐不撐得住就要看國際股市的表現了。

※以上內容由華冠投顧 劉彥良分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

歡迎免費加入劉彥良老師的 Line 群組 ID： https://goo.gl/oZU5mY

詳細操作策略，請加入劉彥良 老師 Line 群組

服務電話：(02)6630-3231

華冠投顧官網：https://goo.gl/Sxjorg