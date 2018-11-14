被MSCI剔出 利豐跌逾4% 保利協鑫跌近9%

利豐 (0494-HK) 和保利協鑫能源 (3800-HK) 雙雙被 MSCI 移出香港指數以及中國指數，利豐股價應聲跌 4.24%，現報港幣 1.61 元或 - 2.42%；保利協鑫能源跌近 8.47%，跌破 10 日及 100 日均線，現報港幣 0.55 元或 - 6.78%。

利豐股價走勢 (圖：新浪財經)

MSCI 明晟最新公佈季度調整報告，香港指數移出利豐，轉而納入香港小型股指數，11 月 30 日收盤後生效。

另有 5 檔個股納入香港小型股指，包括亞證地產 (0271-HK)、澳優乳業 (1717-HK)、晶苑國際 (2232-HK)、大酒店 (0045-HK)、太陽城集團 (1383-HK)．當中澳優乳業漲 4.35%，現報港幣 9.42 元或 + 2.39%。

MSCI 明晟全球指數系列之中國指數則納入 12 檔個股，移出 10 檔個股。

納入：三六零 (601360-CN)、中國宏橋 (1378-HK)、中國投資基金 (0612-HK)、中國東方集團 (0581-HK)、中國船舶重工 (601989-CN)、東方電氣 A 股 (600875-CN)、和記中國 ADR、馬鋼 (0323-HK)、歐派家居 (603833-CN)、順豐控股 (002352-CN)、頤海國際 (1579-HK) 及森馬服飾 (002563-CN)。

移出：中集集團 (2039-HK)、中國核建 (601611-CN)、中新控股 (8207-HK)、長安汽車 (200625-CN)、中遠海發 (2866-HK)、鵬博士 (600804-CN)、搜房網 ADR、保利協鑫能源、國投資本 (600061-CN) 及創維數碼 (0751-HK)。