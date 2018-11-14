川普嘴炮贏了：美油暴跌8%創一年新低 布油跌入熊市

川普一通「呼喚」似乎立竿見影，繼上周五跌入熊市後，美油大跌，延續創紀錄最長連跌，布油也在短短一個月後跌入熊市。在產油國增產時，全球需求下滑的前景進一步施壓油價。

美東時間 13 日周二盤中，美油跌超 8%，創 2015 年 9 月 1 日以來最大單日跌幅，跌向 55 美元關口，刷新去年 11 月以來新低。美油已經連跌 12 個交易日，刷新 34 年多來最長連跌期。上周五，美油已經自 10 月 3 日的高點 76.89 美元跌逾 20%，才一個多月就從四年來最高位跌入熊市。

布油盤中一度跌破 65 美元，日內跌超 7%，刷新今年 3 月上旬以來低位。自 10 月 3 日觸及四年高位 86.73 美元 / 桶以來，布油也跌超 20%，僅一個多月時間就跌入熊市。盤中 NYMEX 汽油期貨跌逾 5%，刷新去年 10 月以來低點至 1.5536 美元 / 加侖。

值得一提的是，本周油價進一步下挫始於川普的「嘴炮」。在周二 OPEC 進一步下調明年全球石油需求預期後，油價加劇下跌。

本周二當天，OPEC 公布了最新月度報告，連續第四次下調明年的原油需求增長預期，預計明年原油需求增長 129 萬桶 / 日，較上月預期下調 7 萬桶，今年 7 月報告預期水平為 145 萬桶 / 日。同時 OPEC 預計，明年非 OPEC 產油國產量將增長 223 萬桶 / 日，較上月預期上調 12 萬桶 / 日。OPEC 報告稱：

「雖然油市目前達到供需平衡，非 OPEC 的 2019 年供應增長預期預示着，全球產量增速將超過需求增速，導致市場供應過剩擴大。最近的全球經濟增速下修及其相關的不確定性確認了，近幾個月觀察到的石油需求新增壓力。」

此前一日、本周一，沙烏地阿拉伯能源部長法利赫在接受媒體採訪時暗示，將進一步控制產量，稱 OPEC + 將不會讓庫存繼續增加。將竭盡所能使庫存保持在窄幅區間內。（OPEC+）將保持長期的油市平衡。現在需要把供應較 10 月水平減少 100 萬桶 / 日。沙烏地阿拉伯將在 12 月的石油日均供應量將比 11 月減少 50 萬桶。

法利赫說：" 我們將竭盡所能，將庫存和供需基本面維持在合理狹窄的平衡區間內，我們相信市場將會平靜下來。我們的業務不是確定未來的價格。」

法利赫表態後，油價一度上漲。布油一度漲超 2.4%，而美油一度上漲 1.8%。

但周一晚些時候，川普在推特上表示：「希望沙烏地阿拉伯阿拉伯和歐佩克不會削減石油產量。根據供應情況，油價應該要低得多！」

川普表態後，油價回吐周一早盤漲幅，轉而下跌。周一當天，WTI 12 月原油期貨收跌 0.43%，收報 59.93 美元 / 桶，連續第 11 個交易日下跌，續創 34 年以來最長連跌日期紀錄，為今年 2 月以來首次收盤跌破 60 美元 / 桶。布蘭特 1 月原油期貨收跌 0.09%，報 70.12 美元 / 桶。

荷蘭國際集團（ING）銀行高級大宗商品策略師 Warren Patterson 此後評論稱，川普的推文沒有幫助油價，考慮到明年上半年全球供應越發過剩，OPEC 可能試圖儘量無視川普的呼聲。

CNBC 報導稱，OPEC 下月會議可能宣布新的減產行動，但川普的干預讓 OPEC 的決策增加了不確定性。

產油大國增產 美國制裁留一手 OPEC 或將下月決定減產

上周五，布油將近七個月來首次跌破 70 美元，美油短短一個月跌入熊市，當時華爾街見聞提到，產油大國增產以及貿易摩擦和經濟下滑背景下需求前景惡化，都是這輪油價大跌的推手。

過去幾個月，在美國屢次施壓下，OPEC 與俄羅斯一度轉變了聯合減產策略，為了彌補制裁伊朗而留下的原油供應缺口增產產量。沙烏地阿拉伯日均產量逼近歷史紀錄最高，俄羅斯產量攀升至後蘇聯時代以來的高水平，一度觸及 1150 萬桶 / 天，平均比五月份日均增加 45 萬桶。

上上周公布的美國能源資訊署 EIA 數據顯示，11 月 2 日當周，美國原油庫存與庫欣地區庫存均連續第七周上漲，汽油庫存也意外增加，原油產出再創歷史新高，上周原油產量達到創紀錄的 1160 萬桶 / 天。本月初，EIA 預計，因頁岩油產量激增，美國原油產量今年將創下史上最大增幅，並將於明年突破每日 1200 萬桶的大關。

另外，金融部落格 Zerohedge 提到，OPEC 月度市場報告顯示，今年 10 月沙烏地阿拉伯產油 1063 萬桶 / 日，不但超過了 9 也的 1050.2 萬桶 / 日，而且據彭博估算配額，這是沙烏地阿拉伯自 2016 年達成聯合減產以來首次產油量超過了減產初始時的水平：1054.4 萬桶 / 日。

從上周一開始，美國對伊朗石油制裁正式生效，但暫時允許 8 個國家地區繼續購買伊朗石油，它們是: 中國、印度、義大利、希臘、日本、韓國、土耳其和中國台灣地區。

德國商業銀行分析師指出，豁免的中國等地區對伊朗石油進口量在伊朗出口總量中占了很大一部分，這是油價的壞消息，因為這意味著供應形勢將進一步緩和。

諮詢公司 FGE 顧問估計，豁免將允許伊朗繼續每天出貨 120 萬桶至 170 萬桶原油，超出此前的預期。同時，沙烏地阿拉伯和俄羅斯等國家增加的產量，甚至超過了退出市場的伊朗原油，引發市場對原油供應過剩的擔憂。

另外，沙烏地阿拉伯為首的 OPEC 國家也難以長期忍受低油價。上周日，沙烏地阿拉伯能源部長法利赫向英國《金融時報》表示，由於對沙烏地阿拉伯石油的需求在「逐步減少」，沙烏地阿拉伯阿美石油公司在 12 月的石油日均供應量將比 11 月減少 50 萬桶。

彭博社稱，委內瑞拉和阿曼的石油部門負責人表示，他們可能會在削減產量問題上支持沙烏地阿拉伯。但目前俄羅斯對減產沒有明確表態。

根據加拿大 RBC Capital Markets 的數據，OPEC 在阿布扎比舉行的會議，將 12 月減產的可能性提高到了「相當高」的水平，減少的幅度可能在每天 100 萬桶的範圍內。

瑞銀集團也認為 OPEC 將減產，並表示減產的規模可能取決於需求增長，伊朗供應和美國產量。