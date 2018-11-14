【富邦期貨】全球金融市場日報

《台指期日盤走勢分析》

費城半導體指數昨日上漲 1.35%，推動今日台股早盤走高，不過受到今日中國公佈零售消費數據及房地產投資數據持續走跌影響，導致陸股下跌，使得台股再度遭遇賣壓，加上電子類股及傳產類股走勢疲弱，終場台股上漲 16.04 點，漲幅 0.16%；籌碼面上，外資期現貨部位合計賣超 0.54 億元。

《國際金融市場焦點分析》

中國今日公佈社會零售品銷售數據及房地產投資增速；受到汽車消費力道大幅度回落影響，導致中國社會零售品消費數據不如市場預期，其中汽車消費則呈現連續五個月走跌現象；此外，受到房地產監管趨緩，導致房地產投資增速下滑至 9.7%，商品房銷售面積亦呈現趨緩現象，A50 指數則在市場擔憂中國經濟持續趨緩的影響下，下跌超過 2%。

《國際商品市場焦點分析》

美國總統川普昨日表示，希望 OPEC 持續增加，目前原油價格並未反映供需情勢，加上 OPEC 昨日發佈最新月報顯示，OPEC 及俄羅斯原油產量創高，需求面則受到中美貿易戰、新興市場危機及全球經濟成長趨緩影響，使得 OPEC 四度下修明年全球原油需求，帶動 WTI 原油期貨及布侖特原油期貨同步重挫，其中輕原油期貨下跌超過 7%。

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