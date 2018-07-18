蘋果天線軟板訂單臻鼎-KY也分到一杯羹 Q3營運進補

適逢蘋果啟動新機零組件拉貨潮，台系軟硬板 PCB 廠動起來，其中，業界傳出，蘋果因擔心 LCP 天線用軟板供貨數量不足，緊急找上臻鼎 - KY(4958) 救火，要求臻鼎 - KY 加入供應行列；這也意味著，蘋果天線用軟板訂單大舉釋出，臻鼎 - KY 也受惠，一條產線的訂單順利到手，營運進補。蘋果將今年新款手機等產品的天線用軟板，改採 LCP 材質，而嘉聯益為此，大擴產，蘋果更挑定日商村田與台系軟板廠嘉聯益為兩大供應商，但考量上游 LCP 材料能否足量供應，加上擔心軟板廠的良率，同時，也傳出村田降價搶回部分佔比，在諸多變數影響下，蘋果也在產線量產前夕，找上台郡與臻鼎 - KY，希望兩業者也加入天線用軟板供應鏈。



但台郡部分，因為承接背光模組用軟板訂單，產線提前大滿載，無力供應，業界傳出，蘋果最終找上臻鼎 - KY，希望該公司以 MODIFIED PI 改質性 PI，或是 LOW Dk 材質 PI，挪出一條產線來生產天線用軟板，而臻鼎 - KY 目前這條產線也已經備戰，子彈上膛，出貨在即，法人圈也預期，臻鼎 - KY 將因為此一產線的量產出貨，讓第三季業績與獲利表現優於預期。



至於市場關心的 LCP 材質天線軟板，其實不論台郡或是臻鼎 - KY，均對外表示，會加入這場戰局，但量產時間點，預計會在明年而非今年。

