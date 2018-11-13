本業虧損縮小加匯兌收益助攻 南電第三季虧轉盈 EPS 0.07元

PCB 與載板大廠南亞電路板 (8046) 受惠於旺季效應、ABF 載板量價齊揚，第三季本業表現上，虧損幅度大幅縮減，且在匯兌收益貢獻下，單季順利由虧轉盈，繳出單季基本每股盈餘 0.07 元的成績單。南亞電路板第三季在旺季效益的帶動下整體產能利用率明顯拉升，加上產線良率改善，同時，ABF 載板量價齊揚等多重挹注下，本業表現上，單季營業虧損幅度大幅減少，並受惠於業外收益的加持，第三季單季繳出獲利成績單。



該公司第三季財報，營收 79.16 億元，年增 13.69%，單季毛利率 3.76%，優於去年同期的負 1.92%，代表本業獲利能力的營業利益部分，南亞電路板第三季營業虧損 1.08 億元，去年同期營業虧損 5.13 億元，今年第三季營業利益率為負 1.36%，去年第三季營業利益率為負 7.37%，顯見本業虧損幅度已經明顯縮小。



南亞電路板第三季業外收益為 1.55 億元，多取自匯兌收益，去年同期業外收益為 9029.8 萬元，今年第三季本期淨利 4692.3 萬元，單季每股淨利 0.07 元，去年第三季為虧損 4.23 億元，單季每股淨損 0.65 元，顯見在本業虧損縮小、業外匯兌收益加持下，南亞電路板今年第三季順利由虧轉盈。